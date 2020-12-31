Akça İsminin Anlamı Nedir? Akça Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Kökeni Türkçe olan Akça uzun yıllardır Türkçede yer alan isimler arasında geliyor. Kız çocukları için kullanılır ve rengi pembedir. Özellikle Türkçe de çok sevilen ve anne ve babaların yoğun şekilde internet üzerinden araştırmaya başladı isimler arasında da geliyor.



Akça Ne Demek?



Aslında bakılırsa adından da anlaşılacağı üzere Akça adı manası açısından kendini gösteriyor. Farklı açılardan ele almak suretiyle bu güzel ismin anlamını dile getirmek mümkün.



- Oldukça Ak, beyazca

- Eski zamanlarda kullanılan küçük gümüş para, nakit

- İyi niyetli insan, temiz ve saf



Bu masum ve parlak anlamları ile beraber Akça isminin anlamı ile bir kız çocuğu için verilebilecek en güzel adlar içerisinde geliyor. Yukarıda verilen manalar arasından dilediğinizi tercih edebilir ve buna göre minik yavrunuz için güzel bir isim sunabilirsiniz. Üstelik hem tek başına kullanabilir hem de başka isimler üzerinden de bir araya getirebilirsiniz.



Akça İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Türkçede oldukça fazla değerlendirilen ve aynı zamanda çok sevilen isimlerden biri olarak Akça öne çıkmaktadır. Son dönemlerde daha fazla ilgi gören ve araştırılan Akça isminin Kur'an'da gidip geçmedi de merak konusu. Akça Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır.