Akım Nedir, Ne İle Ölçülür? Akım Birimi Formülü Ve Sembolü Nasıldır?

Elektronların belirli bir yönde hareket etmesi sonucu oluşan akım günümüzde pek çok farklı alanda enerji kaynağı olarak kullanılır. Işık, hareket, vektör ve ısı gibi birçok konuda elektrik akımı ile netice almak mümkündür.

Akım Nedir, Ne ile Ölçülür?

Akım nedir sorusuna verilebilecek en iyi cevap atom altı parçacıkların belirli bir yönde hareket etmesidir. Bir enerji kaynağı olarak tabir edilen akım hareket yönüne göre doğru ve alternatif olarak iki başlığa ayrılır. Doğru akım kısa mesafe ve depolama konusunda çeşitli avantajlar sunarken alternatif akım mesafeli sistemler arasında üstün performans gösterir.

Günümüzde akımı ölçebilmek için kullanılabilecek birçok araç bulunduğu gibi bunların başında voltmetre, ampermetre ve türevi ölçü araçları gelir. V = I x R formülü sayesinde elektrik devresinden geçen akımı ölçmenin birçok yöntemini ortaya çıkar. Herhangi bir devre içerisinde gerilim (V), direnç (R) ya da akım (I) biliniyorsa istenilen bütün değişkenleri bulmak mümkün olur.

Akım Birimi Formülü ve Sembolü Nasıldır?

Akımın birimi amper olup büyük ı harfi (I) ile gösterilir. Spesifik işlemler haricinde dünya genelinde elektrik akımı bu şekilde tabir edilir. Akım şiddeti olarak da tabir edilen amper belirti bir elektrik devresi içerisinden geçen elektron sayısını tam olarak gösterir. Birim zamanda geçen elektrik yükü miktarı ya da elektron sayısı olarak da ifade edilebilecek bu durum miliamper, amper ve miliamper gibi birimlere de sahiptir.