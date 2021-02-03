Akreditasyon Nedir? Üniversitede Akreditasyon Ne İşe Yarar?

Özellikle üniversitelerin verdiği kaliteyi ortaya çıkarmak amaçlı akreditasyon günümüzde büyük bir öneme sahip hale geldi. Üniversiteye girmek ve okumak için pek çok kişide akreditasyon sistemini incelemek suretiyle üniversitelerin kalitesi kapsamında bilgi elde eder. Bu doğrultuda kontenjan kılavuzu incelemek suretiyle, akreditasyon kurumları kapsamında bilgi sağlanmaktadır.



Akreditasyon Nedir?



En çok merak edilen konular içerisinde akreditasyon nedir sorusu geliyor. Bu konu hakkında kısa bir tanımlama ile beraber anlamını ifade etmek mümkün. Üniversiteler vermiş oldukları eğitimi göstermek amaçlı, ulusal ve uluslararası çapta bağımsız kurumlardan almış olduğu kalite belgesidir. Ele alınan bu belge ile beraber Üniversiteler ne tür hizmetler sağladığını ve kalitesini, aynı zamanda eğitim sisteminin gösterme şansı yakalar.



Özellikle ÖSYM kapsamında desteklenmiş olan sistem çatısı altında kontenjan kılavuzu ile beraber üniversiteler hakkında bilgi alma şansı elde edilmektedir. Ulusal ve uluslararası kurumlardan aldıkları kalite belgesi ile beraber, bu programlar doğrultusunda hangi kurumlar ve hangi kalite belgeleri olduğu anlaşılmaktadır. Bu sayede üniversite seçimi ile beraber bölüm seçimi noktasında etkin bir çözüm yöntemi elde edilir.



Üniversitede Akreditasyon Ne İşe Yarar?



Üniversitede akreditasyon belli bir kalite standardı doğrultusunda verilen eğitimin ölçüsünü gösterir. Özellikle Akademik ve bu alana özgü standartlar ele alınmak suretiyle, yükseköğretim programı tarafından gerekli kriterlerin karşılanıp karşılanmadığı noktasında bilgi sağlar. Aynı zamanda dış güvence kalite sürecini ifade ettiğini dile getirmek mümkün. Yani akreditasyon ile beraber farklı kurumlardan alınan kalite belgesi, tamamen bağımsız kurumlar nezdinde elde edilir. Böylece tarafsız şekilde üniversiteye girmek için pek çok öğrenci, kalite belgesi üzerinden kontenjan kılavuzu ile gerekli bilgileri elde eder.



Bu sayede bütünüyle tarafsız şekilde üniversitelerin farklı ulusal ve uluslararası kurumlar ile aldıkları belge sayesinde, sundukları hizmet açısından net bir bilgi ortaya çıkarır. Bu da üniversiteye girmek isteyen öğrenciler konusunda daha detaylı ve doğru bilgi elde etme şansı vermektedir. Bu doğrultuda ÖSYS Yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu bünyesinde yetkilendirilmiş kurumlar, üniversiteler için akredite ettiği bilgiler doğrultusunda sunum sağlar. Böylece kontenjan kılavuzuna bakmak suretiyle ilgili üniversite hakkında sunduğu hizmetler açısından bilgi elde edilir.