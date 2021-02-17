Altimetre Nedir, Nasıl Çalışır? Altimetre Ne Ölçer?

Altimetre statik basınç ile çalışmakta olan bir cihazdır. Çalışma prensibi ise üzerinde bulunan statik basınç deliklerinden aldığı havayı hava basıncına göre yüksekliğin feet cinsinden ölçülmesini sağlamaktır. Bu gösterge özellikle dağcılık ve havacılık ile uğraşan kişilerce sıklıkla kullanılmaktadır.

Altimetre Nedir, Nasıl Çalışır?-

Altimetre göstergesi ilk olarak 1928 yılında icat edilmiştir. Sonrasında ise çeşitli değişiklikler ile günümüze kadar gelmiştir. Başta havacılık olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Altimetreler sayesinde görüşün kısıtlı olduğu havalarda bile uçuş yapmak mümkün olmaktadır.

Günümüzde altimetreler;

l Planör

l Uçak

l Drone gibi hava araçlarında kullanılır.

Bunun yanında dağcılıkla uğraşan kişiler ile paraşütle atlama yapan kişilerce de kullanılmaktadır.

Altimetreler sabit bir seviyeye göre uçağın yüksekliğinin ne kadar olduğunun ölçülmesini sağlar. Sabit seviye çoğunlukla deniz seviyesi olarak kabul edilmektedir. Altimetre ölçümleri çoğunlukla fit cinsinden olmaktadır. Cihazlar kullanıldıkları uygulamaya göre elektronik ya da ekonomik olabilmektedirler.

Günümüzde kullanılmakta olan 3 çeşit altimetre bulunmaktadır. Bunlar;

l Optik Altimetreler

l Barometrik Altimetreler

l Radyo Altimetreler

Altimetre Ne Ölçer?

Altimetreler; uçakların deniz seviyesinden kaç feet yüksekte olduğunu hesaplamak için kullanılmaktadır. 950 hpa ile 1050 hpa ya kadar geniş bir skalası bulunmaktadır. Bu cihazlar basınç yerine irtifa ölçecek şekilde kalibre edilmiştir.

Altimetrelerin kalibre edilmesi ile birlikte gösterdiği irtifa değeri atmosfer basıncına denktir. Bu cihazlar statik basınç ile çalışmaktadır. Eğer uçak deniz seviyesinde ilerliyorsa o zaman aneroid içerisindeki basınç statik basınca eşit olduğu için ibre 0 feet gösterir. Altimetre görüntüsü bakımından saate oldukça benzemektedir. Boyları birbirinden farklı üç adet göstergesi bulunmaktadır.