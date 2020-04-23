Anneanne Nasıl Yazılır? TDK sözlükte Anane Mi Yoksa Anne Anne Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Anneanne kelimesi internet ortamında sıkça araştırılan kelimelerin başında yer alır. İmla kurallarına dikkat eden kişiler kelimelerin doğru yazılışını TDK sözlüklerinde araştırmaktadırlar. Özellikle sohbet esnasında bu kelimeleri fazla kullandığımızdan ötürü doğru yazılışını öğrenmek önemlidir.

Anneanne TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Kelime TDK sözlüğüne göre anneanne şeklinde yazılmaktadır. İki anne kelimesinin bitişik şeklinde yazılması doğru olan yazım şeklidir.

Anneanne Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

Kelimenin doğru yazılışına dair bir örnek cümle;

" Bayram ziyareti için hepimiz anneannemin evine ziyarete gelmiştik. "

Kelimenin yanlış yazılışına dair bir örnek cümle;

" Ananem annemin eski anılarını torunlarına anlattı. "

Anneanne Nedir?

Anneanne demek annenin annesini ifade etmektedir. Son zamanlarda Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde pek çok kelime araştırılmaktadır. Bu kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek isteyen kişiler sözlüğün internet sitesini ziyaret etmektedirler. Son aylarda en çok araştırılan kelimelerden biri de annneanne kelimesidir. Anneanne kelimesinin nasıl yazıldığını öğrenmek için pek çok sözlükten araştırılma yapılmaktadır. Peki, anneanne nasıl yazılır? TDK sözlükte anane mi yoksa anne anne olarak mı yazıyor? İşte, anneanne kelimesinin doğru yazılış şekli.

Anneanne kelimesi internet ortamında sıkça araştırılan kelimelerin başında yer alır. İmla kurallarına dikkat eden kişiler kelimelerin doğru yazılışını TDK sözlüklerinde araştırmaktadırlar. Özellikle sohbet esnasında bu kelimeleri fazla kullandığımızdan ötürü doğru yazılışını öğrenmek önemlidir.