Aralarında Asal Nedir? Aralarında Asal Sayılar Özellikleri Ve Örnekleri

İki veya daha fazla sayının 1’den başka ortak böleni olmayan sayıları aralarında asal sayı denmektedir. Bu konuda birçok farklı sayı olduğunu söylemek mümkündür. Hem öğrenciler için hem de matematik işlemleri noktasında bu konu oldukça önemlidir. Zira birçok farklı yerde problemlerin daha kolay ve etkin şekilde çözülmesine olanak tanımaktadır.



Aralarında Asal Nedir?



Aralarında asal sayılardan önce asal sayıya bakmak konuyu daha iyi anlama noktasında işe yarayabilir. Asal sayılar 1 ve kendinden başka sayıya bölünmeyen rakamlar olarak bilinmektedir. Bu konuda örneğin 3, 7, 11 ya da 13 ile 17 gibi daha pek çok farklı rakamdan bahsetmek mümkündür. Görüldüğü üzere bu rakamlar 1 ila kendinden başka hiçbir rakama bölünemez.



Şimdi aralarında asal sayılara gelindiğinde ise aynı şekilde 1'den başka ortak bölen sayının olmadığı rakamlar için dile getirildiği söylenebilir. Buna bir örnek vermek gerekirse 11 ile 17 aralarında asal sayılar olarak öne çıkıyor. Her iki rakam da 1’e ve kendine bölünebilmektedir. Ancak başka hiçbir rakama ortak şekilde bölünememektedir. Aynı zamanda 7 ile 12 de yine örnek olarak verilebilir.



Aralarında Asal Sayılar Özellikleri ve Örnekleri



Matematikte en kolay anlaşılabilecek konular arasında aralarında asal sayılar gelmektedir. Özellikle pek çok örnek ile beraber bu konu çok daha etkin şekilde anlaşılabilmektedir. Tanımlama açısından ise iki veya daha fazla rakamın 1 haricinde başka hiçbir rakama ortak bölünmeyen rakamlar aralarında asal sayılar olarak öne çıkmaktadır.



Örneğin 3 ile 5 aralarında asal sayılardır. Hem 3 hem de 5 rakamların 1'den başka ortak bölenleri yoktur. Bu konuda hem çift hem de tek rakamlar üzerinden de örnek vermek mümkün. Örneğin 16 ila 7 rakamları alındığında ortak bölen rakamı bulunmaz. Aynı şekilde 12 ile 5 rakamları da yine aralarında asal sayılar olarak öne çıkmaktadır.



Diğer yandan aralarında asal sayılar kesir olarak da bölünmez. Yani pay ile payda olarak yerleştirildiği zaman, ortak şekilde sadeleşme ya da bölünme gibi bir durum ortaya çıkmaz. Aralarında asal sayılar standart bir konu olmakla birlikte ayrıca pek çok problemin çözümünde önemli bir olanak tanımaktadır.