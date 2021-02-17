Artikülasyon Nedir? Müzikte Artikülasyon Terimi Ne Anlama Gelir?

Artikülasyon kelimesi farklı alanlarda kullanılan bir terimdir. Müzikte, melodinin seslendirme içindeki seslerin daha belirgin bir şekilde çalınmasına verilen isimdir. Diksiyon ve hitabette ise boğumlama olarak da bilinmektedir. Bir diğer kullanıldığı yerde tiyatro terimi olarak kullanılmasıdır.

Artikülasyon Nedir?

Artikülasyon terimi, konulurken çeşitli organların belirli bir düzenle hareket etmesiyle konuşmanın şekil alması anlamına gelmektedir. Genelde Türkçede artikülasyon yerine sesletim kelimesi daha sık kullanılmaktadır.

Artikülasyonu oluşturmada;

l küçük dil

l Yumuşak damak

l dudak

l dişler

l dil

l çene görev almaktadır.

Özellikle dil, ağız içinde bulunması sebebi ile çeşitli konumlarda farklı seslerin çıkmasına yardımcı olmaktadır.

Artikülasyonda parçaların akıcı olarak ilerlemesi için motor becerilerin gelişmesi gerekmektedir. Artikülasyon esnasında ses tellerinin açılıp, kapanma durumu çok önemlidir. Dil, çene ve dudak hareket edebilmesi sebebi ile ağız ile yutak boşluğunun açılıp kapanmasına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Artikülasyon, ses telleri sayesinde sesin titreşmesi ile sesin şekil alması ve anlamlı olması durumudur.

Müzikte Artikülasyon Terimi Ne Anlama Gelir?

Müzik terimi olarak artikülasyon seslerin çalınış şekli olarak ifade edilmektedir. Örneğin kemancı farklı notaları tek bir yay sayesinde yayın hareketleri ile çalabilir. Trompetçi ise notaların yumuşaklığını ya da sertliğini dil atakları sayesinde yapmaktadır. İşte bu farklar artikülasyon olarak isimlendirilmektedir.

Türkçede kullanılmakta olan artikülasyon terimleri aslında İtalyancadır.

l Tenuto: Notaların tam değerinde hafif belli olarak çalınmasına denir.

l Staccato: Notaların yazılmış olduğu değere göre daha kısa çalınacağını ifade etmektedir.

l Marcato: Notaların çok daha vurgulu bir biçimde çalınmasını ifade etmektedir.

l Legato ise notaların birbirine bağlanıp o şekilde çalınması ve arada bir boşluk bırakılmaması anlamına gelmektedir.