Asal Sayılar Hangileridir? (1'den 100'e Kadar) - Asal Sayı Nedir, Nasıl Bulunur?

Sadece 1 ve kendisine bölünebilen sayılara asal sayılar denmektedir. Asal sayılar 1 rakamı dışında başka hiçbir sayıya bölünemez. Matematikte birçok asal sayı bulunmaktadır.



Asal Sayılar Hangileridir? (1'den 100'e kadar)



Asal sayılar 2 tane pozitif böleni olan doğal sayılardır. Asal sayılar sadece kendisine ve 1 kalansız şekilde bölünen sayılara denir. En küçük asal sayı 2'dir. 2 rakamından sonra da birçok asal sayı bulunmaktadır. 1 den 100'e kadar olan asal sayılar 25 tanedir. 1'den 100'e kadar olan asal sayılar şu şekildedir:



1 ile 100 arasındaki asal sayılar: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97'dir.



Asal Sayı Nedir?



Asal sayılar yalnız kendisi ile bölünebilen tüm doğal sayılardır. Asal sayılar yalnızca kendisine ve 1'e bölünebilir. Başka hiçbir sayıya bölünemezler. Ayrıca asal sayılar pozitif tam sayılardır. Böylece asal sayıları yalnız kendisine ve 1'e bölünebilen pozitif tam sayılardır şeklinde tanımlayabiliriz.



En küçük asal sayı 2'dir. Asal sayılar arasında 2'den başka çift sayılar bulunmamaktadır. Bunun sebebi çift sayıların hepsi 2'ye bölünmesidir. Bu sebeple 2'den başka çift asal sayı bulunmamaktadır. 2 ise yalnız kendisine ve 1 bölünebildiği ve başka bölene uymadığı için asal sayıdır. 1 sayısı ise asal sayı değildir. Çünkü asal sayıların sadece 2 pozitif tam sayı böleni olmalıdır. 1 ise sadece 1'e bölünebildiği için yalnız tek böleni bulunmaktadır.



Asal Sayı Nasıl Bulunur?



Asal sayılar Öklid'den beri sonsuz olduğu kabul edilmiştir. Bu nedenle bütün asal sayıları bulmak mümkün değildir. 1'den 100'e kadar asal sayılar şu şekilde bulunabilir:



- Bir tablo oluşturun ve 1'den 100'e kadar tüm sayıları yazın.

- Tablo üzerinden 2 sayısının tüm katlarına çarpı atın.

- Daha sonra 3 sayısının tüm katlarına çarpı atın.

- Sayılar büyüdükçe tüm sayıların katlarına çarpı atın.

- En küçük asal sayı 2 olduğu için 1 sayısına da çarpı atın.

- Geriye kalan sayılar asal sayılar olacaktır.



Kısaca asal sayılar sadece kendine ve 1'e bölünebilen pozitif tam sayılardır. Bu sebeple kendisi dışında başka hiçbir sayıya bölünemezler. Karşılaşılan sayının kendisi dışında bir böleni bulunmuyor ise o bir asal sayıdır. Asal sayılar bu şekilde de bulunabilir.