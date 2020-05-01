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    HaberlerEğitim Haberleri Aşikar Ne Demek? Tdk'ya Göre Aşikare, Aşikar Olmak Ve Aşikarlık Kelimesinin Anlamı Nedir?
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    01.05.2020 - 22:28 |

    Aşikar Ne Demek? Tdk'ya Göre Aşikare, Aşikar Olmak Ve Aşikarlık Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Türkçe içerisinde hala gündelik yaşamda düzenli kullanılan kelimelerden biri olarak aşikar sözcüğü öne çıkıyor. Bu kelime üzerinden ayrıca türemiş farklı sözcükleri de öğrenebilirsiniz. Peki, aşikar ne demek? TDK'ya göre aşikare, aşikar olmak ve aşikarlık kelimesinin anlamı nedir? İşte, bilinmesi gerekenler.

    Aşikar Ne Demek? Tdk'ya Göre Aşikare, Aşikar Olmak Ve Aşikarlık Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Açık, apaçık, meydanda ve belli olan gibi anlamlar üzerinden Türk Dil Kurumu'na göre aşikar sözcüğünü ifade etmek mümkün. Bir durumun net olarak ortaya çıktığı ve belli olduğunu gösteren bir anlatımdır.

    Aşikar Nedir?

    Aşikar TDK açısından, ‘apaçık olan, açık olan bir durum ile beraber belli olan’ şeklinde ifade edilmektedir. Yaşanan herhangi bir durum karşısında o durumun nereye ulaştığını net açık şekilde gösteren durumdur.

    ‘’Tek bir yudum bile almıyordu bardağından ama zaten yeterince içtiği aşikardı.’’ E. Şafak

    TDK'ya Göre Aşikare, Aşikar Olmak ve Aşikarlık Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Aşikar kelimesi ile beraber bu sözcük üzerinden türemiş farklı kelime grupları da yer almaktadır. Türk Dil Kurumu açısından ilk olarak âşikâre kelimesini ele aldığımızda, ‘Hiç saklamadan, belli ederek açık açık’ anlamına geldiğini görüyoruz.

    Aynı zamanda Türkçede çok sık kullanılan aşikar olmak sözcüğü ise, ‘Ortaya çıkmak, belli olmak ve belirgin olmak’ anlamına geldiğini dile getirmek mümkün.

    Bununla beraber son olarak aşikarlık kelimesini ele aldığımızda, ‘Besbelli, açık ve belli olma durumu’ gibi karşılık üzerinden farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Yaygın olarak tek başına veya cümle içerisinde Türkçede en fazla değerlendirilen etkin kelimeler arasında yer almaktadır.

    Kısıtlamayı, sokakta dansla ihlal ettilerAntalya'da bir grup genç, 3 günlük sokak kısıtlamasının uygulandığı Antalya'da sokağa çıkıp dans etti. Yine aynı bölgede başka bir kişi de saat 05.44'de sokakta tek başına dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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