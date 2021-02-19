Aspava Nedir? Kısaca Aspava Kelimesinin Anlamı

Aspava bir restoran zincirinin ismi olarak bilinir. Fakat aspava kelimesinin ortaya çıkışı bundan çok uzun zaman öncedir. Ümit Deniz'in 2 kere 2 eder on iki adlı romanında bu kelime kullanılmıştır. Bu da zamanla farklı bir anlama yüklenmiştir. Anlam o kadar çok yaygın hale gelmiştir ki Ankara'da bu isimde bir zincir kurulmuştur. Bu da restoranın ismidir.

Aspava Nedir?

Ankara merkezli bir restoran zinciri olan aspava bu kelimenin kullanımını yaygınlaştırdı. Anlamı bilinmese de aspaca kelimesi sık sık kullanılıyor.

Kısaca Aspava Ne Demek?

Aspavanin açılımı Allah sağlık, para afiyet versin amindir. Aspava aslında aralarında nokta olacak şekilde ve büyük harfler ile yazılır. Bu da her bir kelimenin uzun halinin olduğunu ve anlamı olduğunu da belirtir.