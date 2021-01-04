Astsubay Rütbeleri Nelerdir? Astsubaylıkta Rütbe Süreleri Nasıldır?

Astsubay meslek yüksekokulunu bitiren (veya yönetmeliklerde belirtilen diğer meslek yüksekokulları) ve uzman erbaş olarak tüm yeterlilikleri tamamlayarak üst rütbeye geçen kişiler astsubay olarak ifade edilmektedir.

Astsubay Rütbeleri Nelerdir?

Astsubayların rütbeleri kollarında bulunmaktadır. Subayların rütbeleri yıldız şeklinde olurken astsubay rütbeleri çizgi şeklindedir. Astsubay rütbeleri şu şekildedir;

- Çavuş

- Kıdemli Çavuş

- Üstçavuş

- Kıdemli Üstçavuş

- Başçavuş

- Kıdemli Başçavuş

Astsubaylıkta Rütbe Süreleri Nasıldır?

Astsubayların bir üst rütbeye geçebilmesi için sürelerini doldurması gerekmektedirler. Bu süreler ise;

- Çavuş için 3 yıl

- Kıdemli Çavuş için 3 yıl

- Üstçavuş için 6 yıl

- Kıdemli Üstçavuş için 6 yıl

- Başçavuş için 6 yıl şeklindedir

Kıdemli Başçavuşlar emeklilik sürelerine kadar bu rütbede kalırlar.

Astsubayların Görevli Nelerdir?

Astsubayların görevleri rütbelerine göre değişebilmektedir. Astsubaylar genel olarak, takım astsubayı, tank komutanı, tim komutanı, bölük astsubayı, karakol komutan yardımcısı, kısım amiri ve karakol komutanlığı görevlerini üstlenmektedir.

Astsubay Subay Olabilir mi?

Astsubaylar, bir üst rütbe olan subaylığa geçiş yapabilmektedirler. Astsubayların subaylığa geçiş yapabilmek için en az 4 yıllık bir okuldan mezun olmaları gerekmektedir. Bunların yanı sıra astsubaylıkta 4 yılı doldurmuş ve 7 yılı geçmemiş olması gerekir. Subaylık sınavlarında başarılı olan ve yönetmeliklerde ki şartları yerine getiren astsubaylar subay olabilir.