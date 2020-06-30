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    HaberlerEğitim Haberleri ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı! Tıkla ATA AÖF final sınav sonucu sorgula
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    30.06.2020 - 12:11 |

    ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı! Tıkla ATA AÖF final sınav sonucu sorgula

    ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı! Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada 15-24 Haziran tarihleri arasında online ortamda gerçekleştirilen ATA AÖF sınav sonuçlarının obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden adayların erişimine açıldığı duyuruldu. Adaylar ATA AÖF sınav sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecek

    ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı! Tıkla ATA AÖF final sınav sonucu sorgula

    ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakkültesi resmi sistesi üzerinden yapılan açıklamada 15-24 Haziran tarihleri arasında koronavirüs nedeniyle online orrtamda gerçekleştirilen ATA AÖF final sınav sonuçlarının obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden erişime açıldığı duyuruldu. Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar 1 Temmuz Çarşamba gününe kadar itiraz işlemlerini gerçekleştirebilecek

    FİNAL SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Değerli Öğrencilerimiz,

    Final Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

    Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 01 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.

    Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.

    İTİRAZ KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    Yılanların aşk dansı kameradaHakkari’nin Çukurca ilçesinde 2 metre uzunluğunda 2 siyah yılanın aşk dansı cep telefonuyla görüntülendi.
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