ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı! Tıkla ATA AÖF final sınav sonucu sorgula

ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakkültesi resmi sistesi üzerinden yapılan açıklamada 15-24 Haziran tarihleri arasında koronavirüs nedeniyle online orrtamda gerçekleştirilen ATA AÖF final sınav sonuçlarının obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden erişime açıldığı duyuruldu. Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar 1 Temmuz Çarşamba gününe kadar itiraz işlemlerini gerçekleştirebilecek

FİNAL SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Değerli Öğrencilerimiz,

Final Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 01 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.

İTİRAZ KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ