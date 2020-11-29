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    29.11.2020 - 06:21 |

    Atın İyisine Doru Yiğidin İyisine Deli Derler Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    Atasözleri genellikle kişilere yaşanan olaylar ve durumlar karşısında öğüt verici nitelikteki cümlelerdir. Mecaz anlamların atasözlerindeki etkisi oldukça fazladır. Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler atasözünün anlamı nedir ve cümlelerde nasıl kullanılır gibi soruların cevaplarını derledik.

    Atın İyisine Doru Yiğidin İyisine Deli Derler Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    Atasözlerinde en çok vurgulanan durumlar öğüttür. Atasözleri günlük yaşam içerisinde bizlere öğüt vererek, mecazlı anlatımla olayları açıklamaya çalışır.

    Atın İyisine Doru Yiğidin İyisine Deli Derler Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    Doru atlar, diğer at türlerine göre daha heybetli ve güçlü atlardır. Genellikle doru atları savaşçılar tarafından tercih edilir. Yiğitler ise daha cesaretli ve kendine güvenen kişilerdir. Mecazi anlam olarak da yiğit kişiler cesaretlerinden dolayı deli olarak adlandırılmıştır. Genellikle kişinin bir cesaretli ve olaylar karşısında gözü kara olduğunu belirtmek için kullanılır.

    Kısaca Atasözü Açıklaması

    Atasözünün açıklaması at çeşitleri arasında doru atları en güçlü ve heybetli atlardır. Yiğitler arasında ise cesaretli olanlar genellikle gözü kara olan yani tabiri caizse deli olanlardır. Atasözünü bir cümlede kullanırsak;

    "Atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Kardeşim her anlamda çok cesaretli ve gözü karadır."
    Bu cümlede kişi kardeşinin ne kadar gözü kara ve cesaretli olduğunu atasözü ile anlatmak istemiştir.

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