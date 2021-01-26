Aysu İsminin Anlamı Nedir? Aysu Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Köklü bir tarihe sahip olan Aysu ismi aynı zamanda Türkçe kökenlidir. Birçok farklı Türk Devleti'nde kelime anlamı üzerinden kullanılan bu güzel isim, aynı zamanda ad olarak da değerlendirilmiştir. Böylece yüzyıllar içerisinde günümüze kadar ulaşmış olan bu etkili ismi, minik yavrunuz adına değerlendirebilirsiniz.

Aysu Ne Demek?

Aysu, ‘Su gibi berrak ay,’ biçiminde ifade edilmekte ve bu anlamı üzerinden değerlendirilmektedir. Aynı zamanda ayrı ayrı ele almak suretiyle anlamlarını yine ifade etmek mümkün. Bu doğrultuda ay gibi parlak ve su gibi berrak şeklinde anlatılabilir. Her iki anlamı üzerinden de bir kız çocuğunun naif ve zarifliğini en iyi şekilde yansıtmaktadır. Bu sebepten dolayı Aysu isminin anlamı öğrenen pek çok ebeveyn, minik yavrusu için değerlendirmek adına listeye alıyor.

Tek başına kullanılabileceği gibi aynı zamanda başka isimler üzerinden de Aysu adını bir araya getirmek mümkün. Kız çocuklarına güzel bir anlam katarken ayrıca telaffuzu üzerinden de oldukça hoş bir etki oluşturmaktadır. Tercihinizi bu isimden yana kullanabilir ve kız çocukları için güzel bir isim bahşedebilirsiniz.

Aysu İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Çok uzun yıllardan bu yana kullanılan Aysu ismi Türkçe kökenlidir. Harika bir anlam ve telaffuz oluşturması ile beraber, aynı zamanda Kur'an'da geçip geçmediği de merak ediliyor. Aysu adı Kur'an'da yer almaz. Çok özel bir anlama sahip olması, Türkçe kökenli olması ve hoşgörü telaffuz teşkil etmesi ile bu güzel ismi değerlendirebilirsiniz.