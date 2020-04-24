Babaanne Nasıl Yazılır? Baba Anne Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Babaanne Kelimesinin Doğru Yazılışı

Babaanne kelimesi sık kullanılmasına karşılık yanlış kullanımının yaygın olması nedeni ile öğrenciler bile babane şeklinde yazabiliyor. Ya da kelimeyi ayrı ayrı yazabiliyor. Doğru kullanım doğru dil kullanımı sağlar.



Babaanne TDK’ye Göre Doğru Yazılışı



Babaanne kelimesi birleşik yazılmalıdır. Baba ve anne kelimelerinin birleşmesi ile oluştuğu için harf kayması yapılmamalıdır.

Babaanne--> doğru kullanım

Baba anne --> yanlış kullanım



Babaanne Kelimesinin Cümle İçindeki Örnekleri



Cümle içinde kullanımlarda birleşik yazılması doğru kullanımı sağlar.

“ Her gidişimizde babaannem üzümlü kek yapar.” --> doğru kullanım

“ Dedem ile baba annem hafta sonu gelecekler.” --> yanlış kullanım



Babaanne Nedir?



Babaanne kelimesi birleşik bir isimdir. Çocuğa göre babasının annesi olarak tanımlanır.