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    HaberlerEğitim Haberleri Babaanne Nasıl Yazılır? Baba Anne Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Babaanne Kelimesinin Doğru Yazılışı
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    24.04.2020 - 03:01 |

    Babaanne Nasıl Yazılır? Baba Anne Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Babaanne Kelimesinin Doğru Yazılışı

    İmla hataları en sık kullandığımız kelimelerde bile olabiliyor. Yazım alanında doğru kullanım için Türk Dil Kurumu sözlüğünde doğru kullanımları teyit etmek gereklidir. Babaanne kelimesi de yazım alanında yanlış kullanılan kelimelerden biridir. Babaanne kelimesinin doğru yazılışı nedir? TDK kılavuzunda nasıl geçer? Birleşik mi ayrı mı yazılır? Eş anlamlısı var mıdır? İşte detaylar.

    Babaanne Nasıl Yazılır? Baba Anne Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Babaanne Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Babaanne kelimesi sık kullanılmasına karşılık yanlış kullanımının yaygın olması nedeni ile öğrenciler bile babane şeklinde yazabiliyor. Ya da kelimeyi ayrı ayrı yazabiliyor. Doğru kullanım doğru dil kullanımı sağlar.

    Babaanne TDK’ye Göre Doğru Yazılışı

    Babaanne kelimesi birleşik yazılmalıdır. Baba ve anne kelimelerinin birleşmesi ile oluştuğu için harf kayması yapılmamalıdır.
    Babaanne--> doğru kullanım
    Baba anne --> yanlış kullanım

    Babaanne Kelimesinin Cümle İçindeki Örnekleri

    Cümle içinde kullanımlarda birleşik yazılması doğru kullanımı sağlar.
    “ Her gidişimizde babaannem üzümlü kek yapar.” --> doğru kullanım
    “ Dedem ile baba annem hafta sonu gelecekler.” --> yanlış kullanım

    Babaanne Nedir?

    Babaanne kelimesi birleşik bir isimdir. Çocuğa göre babasının annesi olarak tanımlanır.

     

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