Basınç Nedir, Nasıl Ölçülür? Örnekler İle Basınç Nasıl Hesaplanır?

Değişik miktarlarda öne çıkan basınç günümüzde birçok farklı alanda kullanılıyor. Özellikle yapılan hesaplamalar doğrultusunda, gerekli olan miktar üzerinden pek çok çalışma sağlıklı şekilde ele alınır. Farklı seviyelerdeki öğrenciler için de yine önemli bir konudur. O yüzden basınç nedir sorusu sık araştırılıyor.



Basınç Nedir?



Bir yüzey üzerinde alana dik olarak düşen kuvvetin birim alana düşen miktarı basınçtır. Yani yüzeyin birimine bağlı olarak ve kuvvetin gücüne göre basınç ortaya çıkar. Bu durum katı, sıvı ya da gaz maddeler üzerinden ele alınabilir. Bütün yüzeye dik olarak etki eden kuvvete ise basınç kuvveti denir. Katı veya sıvı ile gaz maddeler bulunmuş oldukları yüzeye, farklı biçimlerde ve miktarlarda basınç uygular.



Basınç Nasıl Ölçülür?



Maddeye bağlı olarak ve kuvvete uygun şekilde basınç birçok farklı cihaz üzerinden günümüzde ölçülmektedir. Böylece ilgili alan için gerekli olan basınç kuvveti hatasız bir şekilde hesaplanır. Bu bağlamda özellikle barometre ön plana çıkıyor. Aynı zamanda manometre, altimetre ve matimetre yine basıncı ölçen cihazlar olarak değerlendirilir.



Örnekler ile Basınç Nasıl Hesaplanır?



Bir yüzeye uygulanan dik kuvvetin yüzey alanına oranı basınç olarak ele alınır. Bu doğrultuda basınç belli başlı bir formül üzerinden hesaplanır;



P = F/A



Yani bu doğrultuda basınç kuvveti bir yüzeye uygulanan basınç ile yüzey alanı çarpımına eşittir.



F = P x A



Katı basıncı ise yüzeye uygulanan kuvvet ile beraber yüzey alanına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu bağlamda katı bir cisim, su veya herhangi bir gaz üzerinden örnek ele alınabilir.