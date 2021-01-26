Behram İsminin Anlamı Nedir? Behram Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Beyhan kökeni Farsçadan gelen ve Türkçede kullanılabilen güzel isimler içerisinde yer alıyor. Hem tarihi açıdan hem de diğer anlamları üzerinde oldukça sevilen isimlerden biridir. Son dönemlerde ise internet üzerinden çok fazla araştırılan ve merak edilen adlar arasında geliyor.

Behram Ne Demek?

Behram isim olarak birden fazla anlamı ile ön plana çıkan en güzel adlar içerisinde gelmektedir.

- Merih yıldızı

- Her ayın yirmi günü

- Acem pehlivanlarından birinin adı

- İran hükümdarlarından birkaçının ismi

Böylesi etkili ve güzel anlamları ile beraber erkek çocukları için değerlendirilebilecek en güzel adlardan biridir. Aynı zamanda Behram isminin anlamı ile görkemli ve heybetli bir okunuş sunduğu için, son dönemlerde ailelerin çok sevdiği isimlerden biridir. Tek başına kullanılabileceği gibi aynı zamanda başka isimler üzerinde etkili şekilde bir araya getirilebilir. Uyumlu olmasının yanı sıra böylesi harika anlamları üzerinde erkek çocukları için değerlendirilecek en güzel isimler içerisinde geliyor.

Bayram İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Oldukça köklü bir tarihe sahip olması ile beraber Behram ismi Farsça kökenlidir. Uzun yıllardır Türkiye'de yer alan bu isim hakkında Kur'an'da geçip geçmediği de merak ediliyor. Behram ismi Kur'an'da yer almaz. Farklı anlamları üzerinden aynı zamanda telaffuzu eşliğinde erkek çocukları için bu güzel isim değerlendirilebilir. Listeye ekleyebileceğiniz en özel ve güzel isimlerden biridir. Alternatif olarak bu güzel ismi ele alabilir ve minik yavrunuz adına ona güzel bir isim sunabilirsiniz