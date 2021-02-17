Bektaş İsminin Anlamı Nedir? Bektaş Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Bektaş kökeni Farsça olan ve çok eski yıllardan bu yana kullanılan isimlerden biridir. Aynı zamanda Farsça üzerinden kelime anlamıyla da çok fazla kullanılan bir isim olduğunu söylemek mümkün.



Bektaş Ne Demek?



Köklü isimlerden biri olarak Bektaş adının anlamları birden fazladır. Son dönemde ilgi ve dikkat çeken, sevilen erkek çocuk isimleri içerisinde yer alıyor.



- Akran

- Eş, müsavi

- Bektaşi: Hacı Bektaş Veli tarikatına mensup olan



Böylesi anlamları üzerinden hem günlük yaşamda kullanılan hem de güzel bir isim olarak değerlendirilen adlardan biridir. Aynı zamanda tarihi ve dini açıdan da önemli bir yere sahip isimler içerisinde yer aldığını söylemek mümkün. Erkek çocuklar için değerlendirilebilecek özel isimlerden biridir.



Bektaş İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Erkek çocuklar için güzel bir isim olarak öne çıkan Bektaş adının, Kur'an'da geçip geçmediği de merak ediliyor. Bektaş ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Etkileyici anlamlar taşıması ve aynı zamanda güzel bir okunuşu sunması üzerinden, Bektaş ismi erkek çocuklar için kullanılabilir. Ayrıca bu güzel isim tek başına kullanılabilirken başka isimler üzerinden de uyum sağlayabilir.