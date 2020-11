Beterin Beteri Var Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Beterin beteri var atasözü, her kötü durumun daha kötüsünün olabileceği, her kötü insanın daha da kötüsünün olabileceği, her zaman her şeyde bir üstün var olduğunu anlatmaktadır.



Beterin Beteri Var Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?



Beterin beteri var atasözü bazı durumları ifade etmek amacıyla kullanılır. Bu atasözünün anlamı şu şekildedir: Çok kötü bir duruma düşen kimse, bundan daha kötü bir durumun da bulunduğunu düşünerek avunmalıdır. Her zaman her şeyin daha da kötüsü vardır.



Beterin Beteri Var Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı



Beterin beteri var atasözü çeşitli cümlelerde kullanılmaktadır. Örneğin: Bu duruma düştüm diye üzülme kızım. Unutma ki her zaman beterin beteri var.