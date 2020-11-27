27.11.2020 - 05:00 |
Beterin Beteri Var Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
Atasözleri geçmişten günümüze kadar gelebilmiş, özlü sözlerdir. Atalarımızın deneyimleri ve yaşadıkları olaylardan çıkardıkları dersler sonucunda ortaya çıkmışlardır. Bilgece sözlerdir. Hem öğüt, hem uyarı niteliğinde görevleri bulunmaktadır. Anonimdirler, kim tarafından söylendiği, bugüne geldiği belli değildir. Beterin beteri var sözü de bunlardan biridir. Beterin beteri var atasözünün anlamı nedir? Beterin beteri var atasözünün cümle içinde kullanımı nasıldır ve benzeri bilgileri derledik.
Beterin beteri var atasözü, her kötü durumun daha kötüsünün olabileceği, her kötü insanın daha da kötüsünün olabileceği, her zaman her şeyde bir üstün var olduğunu anlatmaktadır.
Beterin Beteri Var Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Beterin beteri var atasözü bazı durumları ifade etmek amacıyla kullanılır. Bu atasözünün anlamı şu şekildedir: Çok kötü bir duruma düşen kimse, bundan daha kötü bir durumun da bulunduğunu düşünerek avunmalıdır. Her zaman her şeyin daha da kötüsü vardır.
Beterin Beteri Var Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Beterin beteri var atasözü çeşitli cümlelerde kullanılmaktadır. Örneğin: Bu duruma düştüm diye üzülme kızım. Unutma ki her zaman beterin beteri var.