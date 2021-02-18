Bm Nedir, Üyeleri Kimlerdir? Bm Ne Zaman Kurulmuştur Ve Türkiye Ne Zaman Katılmıştır?

BM, dünya ekonomisin ve güvenliği sağlamak adına kurulmuş bir yönetim örgütüdür.

BM Nedir? Üyeleri Kimdir?

Birleşmiş Milletler örgütünün birçok görevi bulunuyor. Tüm dünyanın dahil olduğu Birleşmiş Milletler örgütü, dünya barışını ve güvenliği sağlamak adına yönetim gerçekleştiren bir örgüttür. 1945 yılında kurularak iş birliği sağlama adına hizmetler veriyor. Adalet ve güvenliğe önem vererek bu konularda gerekli hizmetleri sağlıyor. Birleşmiş Milletlere bağlı birçok kuruluş bulunuyor.

Birleşmiş Milletlere dahil olan 122 ülke bulunuyor. Türkiye'de bu ülkelerden bir tanesidir. Diğer üye olan ülkelerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz.

Romanya

İsveç

İsrail

Fransa

Estonya

Macaristan

Katar

Rusya

Bu ülkeler bu örgüte dahil olan bazı ülkelerdir. Yaşanan veya yaşanacak olan dünya sorunları yapılan toplantılarla görüşülerek, bir fikir dayanışması yapılır.

BM Ne Zaman Kurulmuştur ve Türkiye Ne Zaman Katılmıştır?

BM, 1945 yılında kurularak hizmet vermeye başlamıştır. Tüm dünyanın sorunlarını bir araya getirerek, çözüme kavuşturmak için çalışmalarına başlamıştır. Birleşmiş Milletler anlaşması 1945 yılında Türkiye tarafından imzalanmıştır. O yıllardan bu yana Türkiye Birleşmiş Milletlerde yer alan bir ülke olmuştur. Tüm dünyanın ortak noktaları görüşülerek, dünyanın daha iyi bir ortamda olmasını sağlamak adına kurulan bir kuruluştur.

Her ülke tarafından desteklenen ve her ülkenin düşünce özgürlüğü olan bir kurumdur. Ülkeler belirlenen toplantılara katılarak, gerekli konular hakkında fikirlerini beyan edebilir. Özgürce ve net bir şekilde konular hakkındaki düşüncelerini bildirebilir.