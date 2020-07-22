Böcek Türleri Nelerdir? Çok Görülen Böcek Çeşitleri Ve İsimleri

Böcekler eklembacaklılar ailesinden olan sınıf içinde yer alan canlılardır. Böceklerin yapısı, anatomisi, fizyolojisi, çevresel ilişkileri, üremeleri, gelişmeleri ve mücadele yollarını Entomoloji bilim dalı tarafından incelenmektedir. Böcekler dünya üzerindeki hayvanların dörtte üçünü oluşturmaktadırlar. Çok sayıda böcek türü bulunur.



Böcek Türleri Nelerdir?



Yapılan araştırmaların ardından elde edilen sonuçlara göre sekiz yüz binden daha fazla olan türe sahiptir. Böcekler bütün ekosistemde yaşayan canlılardır. Bazı kültür bitkilerine zarar vermeleri nedeni ile zararlı olarak adlandırılmaktadır. Fakat buna rağmen böceklerin ekosistem için faydaları nedeni ile zararlı sayılmamalıdırlar. Elbette böcek türleri insanların tükettikleri besinler, depolanmış besinler ve giysilerine böcekler zarar verebilir fakat böcekler yararlı özellikleri de bulunan canlılardır. Böcekler sebzeler ile meyvelerin yetişmesi için tozlaşmayı sağlayan canlılardır. Böceklerin birkaç faydasına şu şekilde örnek verilebilir;

İncir meyvesinin oluşması için incir arıcığı gerekir.

Uğur böcekleri bitkilerin zararlılardan korunmalarını sağlar.

Zararlı bazı böcekler için faydalı olan kırmızı karıncalardır.



Zararı bulunabilse dahi faydaları da olan canlılardır. Aynı zamanda dünya üzerinde çok fazla böcek türü bulunmasına rağmen çok az sayıda bir kışı birçok kişi tarafından bilinir.



Çok Görülen Böcek Çeşitleri ve İsimleri



Karınca: genel olarak 2 ila 4 milimetre büyüklüğüne sahip olan böcek türüdür. Kırmızı, siyah ve kahverengi gibi farklı renklere sahip olan karınca türleri bulunur. Bazı karıncaların ise kanatlı olanları bulunmaktadır. Kanatlı karıncalar ise 5 ila 8 milimetre uzunluğuna sahiplerdir. Aynı zamanda kahverengine sahip ve iki adet uzun kanatlara sahiplerdir. Genel olarak yuvalarını su kaynaklarının ve besin kaynaklarının hemen yakınında yapmaktadırlar.



Örümcek: Böcek türlerinden biri olan örümcekler hastalık bulaştırmamaktadırlar. Böcekleri yemek ile beslenirler. Türlerine göre farklı boyutlarda olabilmektedir. Bazı türleri ise zehirlidir. Örümceklerin ısırdığı bölgede iki nokta şeklinde izi kalmaktadır. Vücutta titreme ve bitkinlik haline yol açabilir. Genel olarak nemli ve loş alanlarda yuvalanmaktadırlar.

Karasinek: yarım santim ile bir santim arasındaki boylara sahip ve siyah ile gri renklerde olmaktadırlar. Gübre ve çöp gibi nemli olan ve organik maddelerin bulunduğu yerlerde yaşarlar. Verem, çocuk felci, gıda zehirlenmesi, kolera gibi çeşitli hastalıkları bulaştırabilirler.



Bunlar dışında ise arı, güve, kelebek, çekirge, ateş böceği gibi bilinen böcek türleri daha bulunur.