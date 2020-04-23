Boksör Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Böksor Mi Yoksa Bokser Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Boksör kelimesi, Fransızca dil kökenli bir geçmişe sahiptir. Bazı metinlerde bu kelimenin boksör yerine böksor ya da bokser olarak yazıldığı da görülmektedir.



Boksör TDK’ya Göre Doğru Yazılışı



Boksör, TDk sözlükleri içerisinde yer alan bir spor terimidir. Bu terimin Türkçe yazım kurallarına uygun hali ise “boksör” şeklinde olmaktadır.



Boksör Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



- Daha küçük yaşlardan beri boksör olmak istediğini söylüyordu.

- Bir boksörün yumruklarını oldukça seri bir biçimde kullanması gerekmektedir.

- Muhammed Ali, Türk tarihinde görülmüş en iyi boksörlerden biridir.

- Yaptığı yanlışın boksörlük hayatını bitireceğini biliyor mu?



Boksör Nedir?



Boks, belirlenen kurallar çerçevesinde yapılan bir yumruk dövüşüdür. Genellikle iki kişilik müsabakalardan oluşan bu dövüşü yapan kişilere de boksör adı verilmektedir.