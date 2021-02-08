Caption Ne Demek? İngilizce Caption Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Caption en çok günümüzde Instagramda karşımıza çıkar. Insatgramı İngilizce dilinde kullananlar özellikle bu kelime ilk sık sık karşılaşır. Tabi ki de Türkçe Instagram kullananlar da bu kelimenin Türkçe çevirisi ile karşılaşır. Bu bakımdan sosyal medya dışında da çok kullanılan bir kelime olduğunun bilinmesinde fayda vardır.



Caption Ne Demek?



Caption kelime alamı bakımından açıklama demektir. Instagramda her bir paylaşımın altında açıklama yapılır. Bu kısımda caption kelimesi en çok karşılaşılan kelimelerden bir tanesidir.



İngilizce Caption Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?



Açıklama anlamına gelen kelimenin karşılığı captiondır. Caption kelimesi sadece sosyal medyada karşımıza çıkmaz. Herhangi bir işlemin yazılı açıklaması caption olarak bilinir. Bu duruma örnek olarak herhangi bir yazılı resmi evrak işi verilebilir.