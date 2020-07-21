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    21.07.2020 - 17:54 |

    Çarpanlar Ve Katlar Konu AnlatÄ±mÄ± - HakkÄ±nda KÄ±saca Bilgiler

    Â Matematik gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde her alanda kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir alandÄ±r. Bu alanda birÃ§ok konu bulunmaktadÄ±r. Bu konulardan birisi de Ã§arpanlar ve katlarÄ±dÄ±r. GÃ¼ndelik yaÅŸamda fark etmeden Ã§arpanlar ve katlar konusunu pek Ã§ok alanda kullanmaktayÄ±z. Peki, Ã§arpanlar ve katlarÄ± nedir? Ã‡arpanlar ve katlarÄ± hakkÄ±nda kÄ±saca bilgileri sizler iÃ§in derledik.Â

    Çarpanlar Ve Katlar Konu AnlatÄ±mÄ± - HakkÄ±nda KÄ±saca Bilgiler

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    Â Matematikte sayÄ±lar sonsuzdur. SayÄ±larÄ± tam ve kalansÄ±z bÃ¶len sayÄ±lara o sayÄ±nÄ±n Ã§arpanlarÄ± denmektedir. Her sayÄ±nÄ± her sayÄ±nÄ±n Ã§arpanÄ± olamaz. Bu nedenle sayÄ±larÄ±n Ã§arpanlarÄ± birbirlerinden farklÄ± olabilmektedir.

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    Â Ã‡arpanlar ve KatlarÄ± Konu AnlatÄ±mÄ±

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    Â Ã‡arpanlar ve konu anlatÄ±mÄ± dendiÄŸinde herkes tanÄ±mÄ±nÄ± bilememektedir. Fakat kiÅŸiler gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamda sayÄ±larÄ±n Ã§arpanlarÄ±nÄ± birÃ§ok iÅŸlemde kullanmaktadÄ±r. MatematiÄŸin en Ã¶nemli konularÄ±ndan biri Ã§arpanlar konusudur.

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    Â Pozitif bir tam sayÄ±nÄ±n kendisini tam bÃ¶len, yani kalansÄ±z bÃ¶len tÃ¼m pozitif tam sayÄ±lara o sayÄ±nÄ±n bÃ¶lenleri veya Ã§arpanlarÄ± denmektedir. Pozitif tam sayÄ±larÄ±n Ã§arpanlarÄ± ve bÃ¶len sayÄ±larÄ± birbirleri ile aynÄ±dÄ±r. Ã–rneÄŸin 6 sayÄ±sÄ±nÄ±n Ã§arpanlarÄ± 1, 02, 03 ve 6 sayÄ±larÄ±dÄ±r. AynÄ± zamanda 6 sayÄ±sÄ±nÄ±n bÃ¶lenleri de 1, 2, 3 ve 6 sayÄ±larÄ±dÄ±r.

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    Â Bir sayÄ±nÄ±n Ã§arpanlarÄ±nÄ± bulmak oldukÃ§a kolaydÄ±r. Ã–rneÄŸin a sayÄ±sÄ±nÄ±n Ã§arpanlarÄ±nÄ± bulmak iÃ§in 1 sayÄ±sÄ±ndan baÅŸlayarak a sayÄ±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k olmayan tam sayÄ±larÄ±n a sayÄ±sÄ±nÄ± kalansÄ±z bÃ¶lÃ¼p bÃ¶lmediÄŸini deneyebiliriz. BazÄ± sayÄ±lar iÃ§in ise bÃ¶lÃ¼nebilme kurallarÄ± uygulayabiliriz. SeÃ§tiÄŸimiz a sayÄ±sÄ±na kalansÄ±z tam olarak bÃ¶lÃ¼nebilen sayÄ±lar a sayÄ±sÄ±nÄ±n Ã§arpanlarÄ± olmaktadÄ±r.

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    Â Ã‡arpanlarÄ± Ã¶ÄŸrenebilmek iÃ§in Ã¶zelliklerini bilmek gerekmektedir. Ã‡arpanlarÄ±n Ã¶zellikleri ise ÅŸunlardÄ±r:

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    Â - Bir pozitif tam sayÄ±nÄ±n Ã§arpanlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± en az 2 adettir. Biri 1 sayÄ±sÄ±, diÄŸeri ise kendisidir.

    Â - Bir sayÄ±nÄ±n kendisinden bÃ¼yÃ¼k Ã§arpanÄ± bulunmaz. En bÃ¼yÃ¼k Ã§arpanÄ± sayÄ±nÄ±n kendisidir.

    Â - Asal sayÄ±larÄ±n Ã§arpanlarÄ± sadece 2 tanedir. Bunlar 1 sayÄ±sÄ± ve kendisidir.

    Â - SayÄ±nÄ±n deÄŸerinin bÃ¼yÃ¼mesi Ã§arpanlarÄ±n sayÄ±larÄ±nÄ±n da artacaÄŸÄ± anlamÄ±na gelmemektedir.

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    Â DoÄŸal sayÄ±larÄ±n katlarÄ± ise bir doÄŸal sayÄ±nÄ±n kalansÄ±z bÃ¶lÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ tÃ¼m sayÄ±lara o sayÄ±nÄ±n katlarÄ± denmektedir. Ã–rnek vermek gerekir ise 2 sayÄ±nÄ±n katlarÄ±; 2, 4, 6, 8... gibi sayÄ±lardÄ±r. Bir sayÄ±nÄ±n Ã§arpanlarÄ±, aynÄ± sayÄ±nÄ±n katlarÄ±nÄ±n da Ã§arpanlarÄ± olmaktadÄ±r. Yani o sayÄ±nÄ±n katlarÄ±nÄ± da kalansÄ±z bÃ¶lmektedir.

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    Â HakkÄ±nda KÄ±saca Bilgiler

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    Â Ã‡arpanlar ve katlar konusu birbirleri ile baÄŸlantÄ±lÄ± konulardÄ±r. Her doÄŸal sayÄ± iki doÄŸal sayÄ±nÄ±n Ã§arpÄ±mÄ± olarak yazÄ±labilir. BÃ¼tÃ¼n bu doÄŸal sayÄ±lara o sayÄ±nÄ±n Ã§arpanÄ± diyebiliriz. AynÄ± zamanda bu Ã§arpanlar o sayÄ±yÄ± kalansÄ±z bÃ¶ldÃ¼kleri iÃ§in Ã§arpanlara bÃ¶len sayÄ±larÄ± da denilebilir. Ã‡arpanlara bir Ã¶rnek vermek gerekir ise;

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    Â 24 sayÄ±sÄ±nÄ±n Ã§arpanlarÄ±; 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24 sayÄ±larÄ±dÄ±r.

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    YapÄ±ÅŸÄ±k dördüz kediler ayrÄ±ldÄ±Kastamonu Çatalzeytin'de, kuyruk ve karÄ±nlarÄ±ndan birbirlerine yapÄ±ÅŸÄ±k olan dördüz kedi yavrularÄ±, veteriner kliniÄŸinde yapÄ±lan operasyonla ayrÄ±ldÄ±.
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