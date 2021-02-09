Dava Dosyası Sorgulama: Adalet Bakanlığı Dava Dosyası Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Teknolojik gelişmelerin artışı ile toplumsal alanların birçoğunda kişilere internet üzerinden bilgilendirme yapılabilmektedir. İnternet ortamında kişiler haklarında açılan dava ve dava detayları hakkında bilgi alabilmektedirler.

Dava Dosyası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Dava dosyası sorgulamak açılan davalar hakkında detayları öğrenmek amacıyla birçok kolaylık bulunmaktadır. Kolaylıklar ve fırsatları anında görebilmek için dava dosyası sorgulama yöntemlerini bilmek gerekmektedir. Kişiler devlet üzerinden direk haklarında açılan dava veya açılmış dava dosyaları hakkında bilgi sahibi olabilmektedirler. Öncelikle e devlet üzerinden şifre alınarak e devlet hesabı oluşturmak gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı Dava Dosyası Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Adalet Bakanlığına bağlı yollar ile bilgi alabilmek için öncelikle e devlet uygulamasına giriş yapılmalıdır. Giriş işlemi yapıldıktan sonra arama sayfasına girerek Adalet Bakanlığının sitesi ziyaret edilmelidir. Adalet bakanlığı sitesine yönlendirildikten sonra dava dosyası sorgulama ekranına giriş yapılmalıdır. Giriş yapıldıktan sonra eğer açılan bir dava var ise dava detayları butonuna basılarak davanın tarafları, davanın konusu, dava açılış zamanı, davanın hangi tarihlerde yapılacağı ve yapıldığı hakkındaki bilgilere ulaşılabilmektedir.

Dava dosyalarını sorgulamak için www.türkiye.gov. tr adresinden alınacak vatandaşlık şifresi ile Adalet bakanlığı sitesine kolaylıkla ulaşarak kimlik bilgileri girmek gerekmeden dava dosyası sorgulama yapılabilmektedir.

Dava dosyalarını sürekli takip etmek gerektiği zaman ise dava dosyası sorgulama ekranı hizmetinin favorilerim sayfasına kayıt edilmesi gerekmektedir. Favori işlemler sayfası ile dava dosyası sorgulama ekranından her zaman kolaylıkla bilgi edinmek mümkündür. Davalar hakkındaki güncel bilgiler de yer almaktadır.