Dinozor Çeşitleri Ve İsimleri Nelerdir? Dinozorların Özellikleri Ve Hakkında Az Bilinenler

Dinozorlar kazı ve fosilleri de inceleyen paleontologlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu araştırmaların sonunda birçok farklı dinozor çeşidinin daha dünyada yaşadığı ortaya çıkmıştır.



Dinozor Çeşitleri ve İsimleri



1- Trodon: Dinozorlar arasında en kısa boya sahip olan Trodon, şu zamana kadar tespit edilmiş en küçük dinozor türüdür. Hızlı ve atik olmasının yanında avlarına tuzak kuracak kadar kurnazdır. Kilosu 40 - 50 aralığındadır. Yayımlanmış 'En Zeki Dinozorlar' listesinde adı bulunan Trodon etçildir.



2- Utahraptor: Kretase devrinde yaşadığı düşünülen Utahraptor anatomik özellikleri bakımından kuşlarla benzerlik taşır. Bacakları atletik bir yapıya sahiptir. Buna karşın dişleri ve pençeleri çok fazla gelişmemiştir. Kas ve kemik yapıları da çok güçlü olan Utahraptorların sürü halinde yaşadıkları tahmin ediliyor.



3- Allosaurus: Etobur dinozorların en büyüğü olan Allosaurus hem Amerika hem de Afrika kıtasında yaşamıştır. İki ayağının üstünde yürüyebilen nadir dinozor türlerinden biridir. Jura devrinde yaşadığı ve çok iri olduğu için Jura Aslanı adıyla da bilinir.



4- Tyrannosaurus: T-Rex adıyla da bilinen Tyronnasaurus, avcı dinozorların en büyüğü ve en güçlüsüdür. Uzunlukları 15 metreye kadar çıkabilen bu canlıların toplam ağırlıkları ise 6-7 ton ağırlığındadır. Ortalama ömürlerinin 150 - 200 yıl olduğu düşünülmektedir.



Dinozorların Özellikleri ve Hakkında Az Bilinenler



Dinozorların dünya üzerinde toplamda 100 milyon yıldan fazla yaşadığı var sayılıyor Neden yok olduklarına dair farklı teoriler mevcuttur. Bilim dünyasında da tartışmaya neden olan bu konu hala kesin bir delil bulunamadığı için netlik kazanmamıştır. Buna karşın çoğu bilim insanına göre dünyaya çarpan bir astroid sonucu dinozorların nesli tükenmiştir.



Sanılanın aksine dinozorlar sadece etçil değildir. Otçul - etçil ve otçul türünde birçok dinozor da yakın tarihte keşfedilmiştir. Geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırma ise bazı dinozorların leş yediklerini ortaya çıkardı. Önceleri sadece Amerika ve Afrika kıtasında oldukları tahmin edilen dinozorların Antarktika da dahil olmak üzere tüm kıtalarda yaşadıkları keşfedildi.



Suyun altında yaşayan onlarca dinozor türü bulunmaktadır. Hala devam etmekte olan araştırmaların ışığında binden fazla dinozor türünün fosillerine rastlanmıştır. Bilimsel araştırmalarda kullanılan üst düzey teknoloji sayesinde dinozorların simülasyon görüntüleri elde ediliyor.