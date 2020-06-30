Doğal Sayılar Nedir, Nasıl Bulunur? Doğal Sayı Kümesi Ve İşlemler

Matematiğin en önemli basamak noktası sayılar ve sayı kümelerini bilmektir. Matematiğin en temelinde sayı kümeleri ve bu kümelerde yapılabilen işlemler bulunur. Gün içerisinde matematiğin bu temel kısımları çok fazla kullanılmaktadır. Bu sebep ile sadece günlük hayatta dahi olsa matematiğin temeli herkes tarafından bilinmelidir.



Doğal Sayılar Nedir, Nasıl Bulunur?



Sayıların ifade edilmesini sağlayan semboller rakamlardır. Rakamlar 10 tanedir. Rakamları sıralayacak olursak “0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9” şeklinde sıralanır. Tüm sayılar bu 10 adet rakamın kullanarak yazılması ile oluşur. Rakamların oluşturduğu sayılar 6 adet sayı kümesi bulunmaktadır. Sayı kümeleri Doğal sayılar, Sayma sayıları, Tam sayılar, Rasyonel sayılar, İrrasyonel sayılar ve Reel sayılar olarak oluşmaktadır. Doğal sayılar sıfırdan başlayarak sonsuza kadar ilerleyen sayıların tümüne denilir.



Doğal Sayı Kümesi ve İşlemler



Doğal sayılar kümesi: {0, 1, 2, 3, 4, …} olarak gösterilir. Bu kümenin her bir elemanı doğal sayıdır. Doğal sayılarda dört işlem yapılır. Bu dört işlem toplama, çıkarma, bölme ve çarpma işlemleridir.

Toplama: Örneğin; 12 ve 36 doğal sayılarını toplayalım 12+36= 48’dir. Toplama işlemine en sağdan başlayarak 2 ve 6 toplanır ve 8 yazılır. Bir sola geçilir ve 1 ve 3 rakamları toplanır ve 4 yazılır. Eğer toplamın sonucu 10’u geçiyorsa örneğin iki rakamın toplamı 14 ise 4 yazılır ve bir ise sol taraftaki rakamlar toplamına eklenir.



Çıkarma: Çıkarma işlemi de aynı şekilde toplama işlemine benzer şekilde gerçekleşmektedir. Örneğin: 46 – 17=29 işleminde 6’dan 7’yi çıkarabilmek için soldaki 4’ten bir onluk ödünç alınır ve 16’dan 7 çıkarılır 9 yazılır. 4’te bulunan bir onluk gittiği için kalan 3’ten 1 çıkarılır ve 2 yazılır.



Çarpma: Çarpma işlemi sayılardan birinin diğer sayı kadar yazılıp toplanmasının kısa yoludur. Örneğin: 25x4 işlemi 4 tane 25 sayısının toplamı anlamına gelir. Öncelikle 4 rakamı ile 5 çarpılır 20 elde edilir ve 202nin birler basamağı olan sıfır yazılır, 2 ise diğer çarpıma eklenmek üzere ayrılır. Daha sonra 4 ile 2 çarpılarak 8 elde edilir ve önceki işlemden gelen 2 ile toplanarak 10 yazılır ve 100 sayısı elde edilir.

Bölme: Bölme işleminde ise bölünen sayı bölen sayıdan büyük olmalı ve bölen sayı bölünen sayının bir katı olmalıdır. Örneğin: 30/3=10 işleminde 30, 3 rakamının 10 ile çarpımıdır. Bu sebep ile 30’ü 3’e bölünce 10 elde edilir.