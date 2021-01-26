Döndü İsminin Anlamı Nedir? Döndü Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Döndü kökeni Türkçe olan ve aynı zamanda köklü bir tarihi bulunan güzel isimler içerisinde yer alır. Özellikle anlamı itibariyle gelenek ve görenekler açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu sebepten dolayı son dönemlerde merak edilen ve internetten sıkça incelenen adlar içerisinde geliyor.



Döndü Ne Demek?



Günümüzde isim olarak hala pek çok farklı yerde kullanılan döndü ismi, farklı anlamları üzerinden ön plana çıkmaktadır.



- Henüz evlenmemiş kız

- Örfte sürekli erkek çocuğu olan kişinin sonunda kız çocuğu olduğunda verdikleri isim



Böylesi hem güzel bir tarihi olması hem de hoş anlamı bulunması ile beraber, kız çocuklar için değerlendirilebilecek özel ve güzel isimlerden biridir. Özellikle kızların saflığını ve naifliğini en iyi şekilde yansıtan bir isim olarak da öne çıkıyor. Bu güzel isim tek başına kullanılabilirken başka isimler üzerinden de güzel bir uyum elde edilebilir.



Döndü İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Eski bir tarihe uzanması ile beraber kökeni Türkçe olan döndü ismi adına, bu ismin Kur'an'da yer almadığı merak ediyor. Döndü adı Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Kız çocukları için önemli bir alternatif isim olması ile beraber, anlamı ve tarihi eşliğinde kullanılabilir. Özellikle Döndü isminin anlamı dışında Türk gelenek ve göreneklerini yansıtan bir isim olması nedeniyle de ilgi görmektedir. Bu yüzden son dönemlerde Ebeveynler tarafından ilgi çeken ve merak edilen güzel isimler içerisinde yer alıyor. Bu güzel adı değerlendirebilir ve kız çocuğunuz için kullanabilirsiniz.