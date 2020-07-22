E Harfi İle Başlayan Bitki, Çiçek, Meyve İsimleri Nelerdir? Baş Harfi E Olan Bitkiler

E harfi ile başlayan bitkilerin birçoğunu günümüzde sıklıkla tüketmekteyiz. Besin türlerinden ve çiçek türlerinden olan ve E harfi ile başlayan sebzeler doğaya ve canlılara birbirinden farklı pek çok yararı da bulunmaktadır.

E Harfi İle Başlayan Sebzeler

E harfi ile başlayan sebzelere bakıldığında bazıları bilinen ve sürekli tüketilen bitkiler olurken bazılarının ismi hiç duyulmamış olabilir. Sizlere E harfi ile başlayan sebzeleri açıklamaları ile listeledik.

1) Enginar Yaprağı: Enginar yaprağı papatyagiller familyasından olan bir bitki türüdür. Güney Avrupa ve Akdeniz ana vatanıdır. Ülkemizde de doğal olarak yetişen bir bitkidir. Çoğunlukla Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinde yetişmektedir. Sapsız ve yaprakları uzun olan otsu bir bitkidir.

2) Ekinezya: Papatyagiller familyasından olan ekinezyanın ana vatanı Amerika'dır. Ülkemizde de bazı bölgelerde bulunmaktadır. İnsanlar tarafından kirpi otu, erguvani kirpi başı ve somson kökü olarak da bilinmektedir.

3) Eğir Kökü: Yılanyastığıgiller familyasındandır. Çok yıllık otsu bir bitki olan eğir kökü derelerde ve durgun suların yataklarında yetişmektedir. Kuzey Amerika ve Hindistan ana vatanıdır.

4) Ebegümeci: Yaklaşık 1500 türü bulunur. Kutuplar dışında dünyanın her yerinde bulunabilir. Bataklık, rutubetli ve dere kenarlarında yetişir. Çok yıllık otsu bir bitkidir.

E Harfi İle Başlayan Çiçekler

1) Erika: Özellikle parklar için uygun bir bitkidir. Genellikle her yerde yetişebilir. Anavatanı Avrupa, Alpler ve Balkanlardır. Ülkemizde yabani olarak da yetişmektedir.

2) Ezan Çiçeği: Genellikle güneş battıktan sonra muhteşem bir gösteri sunar. Ezan okunduğu zaman ise çiçeklerini açar. Çiçeklerin ömrü genelde bir gündür. Bir gün geçtikten sonra çiçekleri kapanır ve bir daha açmaz. Bol tomurcuk veren bir çiçektir.

E Harfi İle Başlayan Meyveler

1) Erik: Çok yaygın görülen bir meyvedir. Birçok türü vardır. Rengi sarı mor veya kırmızı olabilir. En çok bilinen çeşitleri can, bardak, üryani, türbe ve mürdüm erikleridir. Yabani olan çakal eriğidir. Ağacı dikenli olup çok ekşi bir tadı bulunur.

2) Elma: Yuvarlak bir meyvedir. Parlak renkli ve sert kabukludur. Birçok renkte ve kokuda çeşitleri bulunur. Kırmızı ve yeşil elmalar en bilinenidir. Elma ağaçlarının boyutları orta boydur. Ilık ve nemli bölgede ve yaylalarda yetişmektedir.