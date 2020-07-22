E Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir? Baş Harfi E Olan Hayvanlar

Dünyada E harfi ile başlayan pek çok hayvan bulunur. Bu hayvanların bazıları bilinen hayvanlar iken bazılarının isimleri hiç duyulmamıştır.



E Harfi İle Başlayan Hayvanlar Nelerdir?



E harfinde başlayan hayvanların bazıları bilinen hayvanlar olsa da bazıları hiç duyulmamış ve görülmemiş hayvanlardır. E harfi ile başlayan hayvanlar özellikleri ile şunlardır:



- Eğrez Balığı: Sazangiller familyasından olan bir balık türüdür. Tatlı su balığıdır ve uzunlukları 20 ile 30 santimetre kadar olabilir. Genellikle ırmakların alt kısımlarında yaşarlar. Yaşadıkları bölgeler ise Avrupa'nın Atlantik okyanusuna akan ve Hazar denizine akan ırmaklardır. Üst dudakları öne doğru çıkık olduğu için buruna benzemektedir.



- Ekidne: Üzeri dikenli, sert kıllı ve 30 santimetre uzunluğunda bir hayvandır. Memeli bir hayvandır. memeliler sınıfından tekdelikliler takımındandır. Ama özellikleri memelilerin özelliklerine benzemez. Kuşlara ve sürüngenlere daha çok benzemektedir. Genellikle ormanlarda toprak altında yaşarlar. Ağzı ve burnu uzundur. Dilleri uzun ve yapışkandır. Böylece dilleri ile böcek, karınca ve kurtçuk gibi hayvanları yakalar. Bu hayvanları bütün olarak yutar. Bunun sebebi dişlerinin olmamasıdır.



- Engerek Yılanı: Sürüngenler sınıfındadır. 10 farklı türü bulunur. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında bulunurlar. Engerek yılanları zehirlidir. Doğurgan hayvanlardır. Genellikle çalılıklarda, çakıllı ve güneş alan topraklarda yaşarlar. Fakat engerek balıkların bazı türleri suda da yaşamaktadır. Kış aylarında toprak içinde köstebek ve fare deliklerinde yaşarlar.



- Eşek: Atla akraba olmasına rağmen vücutları atlardan küçüktür. Uzun kulakları bulunur. eşeklerin birçok çeşidi bulunur. Tekparmaklılardandır. Evcil olanları bulunmakla birlikte yabani olanları da bulunur. Yabanı eşek türleri hızlı koşar ve çok zeki hayvanlardır. Yabani eşekler çok eski zamanlarda evcilleştirilmiştir. Evcil eşekler dünyanın her yerinde bulunabilir. Fakat genellikle Afrika, Güney Avrupa ve Güney Asya'da bulunurlar.



- Eşek Arısı: Eşek arıları çeşitli renklere sahiptir. Kabukları serttir. İki çift zara benzer kanatlı ve tüyleri parlat, metalik ve yoğundur. Arka tarafta bulunan çifti daha küçüktür ve ön çift ile kanca aracılığıyla eşleşmektedir. Ağız kısımlarında ısırıcı türleri mevcuttur. Boyun üzerindeki kafaları hareketlidir. Genelde iğneleri bulunur.



- Elektrikli Yılan Balığı: 500 farklı balıktan biri olan ve elektrik üreten bir balık çeşididir. Yaşadıkları bölge Güney Amerika'da yer alan Amazon ve Orinoco nehirlerinin çamurlu ve sığ yerleridir. Yılan balığı olarak söylenmektedir. Fakat kedi balıklarına daha çok benzemektedir. Vücutları 2,5 metre uzunluğundadır. 22 kilo ağırlıkları bulunur. Gövdeleri uzun ve silindirik şeklindedir. Beyaz, siyah, mavi, mor veya gri renkte olanları bulunmaktadı