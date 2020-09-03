E-Kurs Nedir, Ne İçin Kullanılır? Meb Ekurs Sistemine Nasıl Giriş Yapılır?

Üniversite sınavına hazırlanacak olan öğrenciler için yardımcı kurslar olarak MEB tarafından sunulan e kurs yeterli katılımcı sayısına ulaşılması halinde öğrencilere hizmet sağlıyor.



E- Kurs Nedir?



Dershane veya özel paralı kurslara gidemeyen öğrenciler için hizmet veren e- kurs yani EBA, sosyal elektronik içerik ağı olarak da tanımlanıyor. Çocukların eğitim ve öğretim hayatlarında görmesi gereken dersler ve bu dersler hakkında tüm destekleri alabilmesi için oluşturulmuştur. Bir nevi yeni nesil dershane olarak adlandırılmaktadır.



E- Kurs Ne İçin Kullanılır?



Üniversite sınavlarına daha iyi hazırlanmak amacı ile hizmet veren e-kurs, aynı zamanda öğrencilerin bu süreçte destek almalarına olanak sağlıyor. E- kursun kullanım amacı genel olarak ücretsiz olarak öğrenilmesi gereken dersler ile ilgili bilgi almak, test çözmek, özel olarak yetiştirilmek gibi amaçlar için kullanılabilmektedir. Bu hizmetlerden yararlanabilmek için öncelikli olarak sisteme kayıt olmanız gerekiyor.



Sisteme kayıt olabilmek için ise öğrencilerin kendine ait şifre ile kayıt yaptırmaları ve bu şifreyi de kayıtlı okullarından alabilmeleri mümkündür. Okuldan alınan özel şifre ile birlikte siteye girebilir ve kullanıcı adı kısmına T.C. Kimlik numara ve şifreyi girerek hizmetlerden yararlanmaya başlamak

mümkündür.



MEB eKurs Sistemine Nasıl Giriş Yapılır?



EBA kurs sistemine nasıl giriş yapılacağı öğrenciler tarafından büyük bir merak konusudur. Öğrencilerin yanı sıra veliler içinde oldukça önemli olan giriş işlemi, üç farklı giriş seçeneği ile birlikte gerçekleştirilmektedir. E- kurs sistemine giriş yapabilmek için https://e-kurs.meb.gov.tr/Login.aspx resmi site adresine tıklamak gerekiyor.

Verilen resmi linkte karşınıza gelecek olan üç farklı seçenekten kendi öğrenim durumunuza en uygun olanı seçmeniz gerekmektedir. Daha sonra güvenlik kodunu ve T.C. Kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Ardından Nüfus Cüzdanı Seri No ya da Cilt Numara bilgilerini girerek, sisteme sorunsuz olarak giriş yapabilirsiniz.