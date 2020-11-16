EBA 16-20 Kasım ders tekrar programı yayımlandı! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı

Aşamalı yüz yüze eğitime geçişle, okullarda eğitim hayatlarına dönen öğrenciler, EBA TV üzerinden de uzaktan eğitimlerini sürdürüyor. Özellikle 16-20 Kasım ara tatil döneminde TRT EBA ders tekrar programı da gündeme geldi. Bakanlık, tatil boyunca öğrencilerin derslerini aksatmamaları için ders tekrar programını yayımladı.

EBA 16-20 KASIM DERS TEKRAR PROGRAMI

Milli Eğitim Bakanlığı, 16 Kasım itibariyle ara tatille başlayan öğrenciler için ders tekrar programını erişime açtı. Diğer yandan EBA haftalık ders programı da yayımlanmış oldu.

İLKOKUL DERS TEKRAR PROGRAMI

ORTAOKUL DERS TEKRAR PROGRAMI

LİSE DERS TEKRAR PROGRAMI





EBA HAFTALIK DERS PROGRAMI

Koronavirüs sürecinde eğitimlerinin bir kısmını da evlerinden sürdüren öğrencilerin 16 - 20 Kasım haftalık ders programı ve ders saatleri de belirlendi. Öğrenciler EBA TV üzerinden derslerine ara vermeden devam edebilecek.

İLKOKUL DERS PROGRAMI...

ORTAOKUL DERS PROGRAMI...

LİSE DERS PROGRAMI...