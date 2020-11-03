Elektronik Ticaret Ve Teknoloji Yönetimi Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Elektronik Ticaret Ve Teknoloji Yönetimi bölümü eşit ağırlık puan türüne göre öğrenci kabul eden bir bölümdür. Ticaret Bilimi Fakültesine bağlı olan Elektronik Ticaret Ve Teknoloji Yönetimi bölümü eğiştim süresi ise 4 yıldan oluşmaktadır.



Elektronik Ticaret Ve Teknoloji Yönetimi Bölümü Nedir?



Öğrencilere dijital pazarları analiz etme ve anlama ve fiziksel kanallar ile etkileşime girme konusunda sistematik bir yaklaşım sağlayan bölüm Elektronik Ticaret Ve Teknoloji Yönetimi bölümüdür. Özellikle internet üzerinden işleri mümkün kılmak ve E Pazarlama stratejisini tasarlamak kolay bir iş değildir. E Ticaret için estek görevi yapan yapıları ve iş süreçleri ile birlikte interneti kullanmanın teknoloji ortamını, eksi ve artılarının tam anlanması gerekmektedir. Bu nedenle E Pazarlama stratejilerinin planlamacıları olan yönetim ve pazarlama uzmanları gerekmektedir.



Elektronik Ticaret Ve Teknoloji Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?



Elektronik Ticaret Ve Teknoloji Yönetimi bölümü 4 yıllık bir lisans bölümü olup 8 dönem boyunca birçok ders görülmektedir. Bu dersler şunlardır:



- E Ticaret

- Mikro İktisadın Temelleri

- Makro İktisadın Temelleri

- Grafik Tasarım

- Veri Yapıları ve Veri Tabanı Uygulamaları

- E pazarlama ve E Satış

- E Müşteri İlişkileri Yönetimi

- E Tedarik Zinciri Yönetimi

- Kurumsal Bilgi Sistemleri

- İleri Web Tasarımı

- Enformatik Düzenlemeler ve Yeni Uygulamalar

- Dijital reklam ve Sosyal Medya Pazarlama

- Görsel Programlama

- Mobil Cihaz Programlama



Elektronik Ticaret Ve Teknoloji Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar?

Öğrenciler 8 dönem sonunda derslerden başarılı olurlar ise Elektronik Ticaret Ve Teknoloji Yönetimi bölümü Lisans Diplomasını almaya hak kazanırlar. Daha sonra almış oldukları eğitim doğrultusunda ürünler sosyal medya aracılığı ile pazarlanması için kampanyalar, görseller ve stratejiler oluşturmaktadır.



Elektronik Ticaret Ve Teknoloji Yönetimi Mezunu İş Olanakları



Günümüzde teknolojinin de ilerlemesi ile birlikte Elektronik Ticaret Ve Teknoloji Yönetimi bölümü mezunlarına iş olanakları oldukça fazladır. Ürünlerin tüketicilere ulaşması için daha geniş kitlelere hitap etme ihtimali göz önünde bulundurulur ise bu bölüm mezunlarına genellikle her sektörde iş bulunabilir.