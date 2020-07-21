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    21.07.2020 - 17:44 |

    Elementler Ve Sembolleri Nelerdir? Elemenlerin Ä°simleri, Özellikleri Ve KullanÄ±m AlanlarÄ±

    Â Kimyada en Ã¶nemli konulardan biri olan elementlerin sembolleri bulunmaktadÄ±r. Her bir element farklÄ± sembole sahip ve her bir elementte farklÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan bulunmuÅŸtur. Bulunan bu elementlerin Ã¶zellikleri ve kullanÄ±m alanlarÄ± da bulunmaktadÄ±r. Elementlerin isimleri ve sembolleri en Ã§ok araÅŸtÄ±rÄ±lanlar arasÄ±nda yerini almÄ±ÅŸtÄ±r. Peki, elementler ve sembolleri nelerdir? Elementlerin isimleri, Ã¶zellikleri ve kullanÄ±m alanlarÄ± nelerdir? Ä°ÅŸte elementlere dair tÃ¼m detaylar.Â

    Elementler Ve Sembolleri Nelerdir? Elemenlerin Ä°simleri, Özellikleri Ve KullanÄ±m AlanlarÄ±

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    Â AynÄ± cins atomlardan oluÅŸan saf maddelere kÄ±saca element denilmektedir. Toplamda bulunmuÅŸ olan 118 adet element bulunmaktadÄ±r.

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    Â Elementler ve Sembolleri Nelerdir?

    Â 

    Â - Hidrojen (H)

    Â - Helyum (He)

    Â - Lityum (Li)

    Â - Berilyum (Be)

    Â - Bor (B)

    Â - Karbon (C)

    Â - Azot (N)

    Â - Oksijen (O)

    Â - Flor (F)

    Â - Neon (Ne)

    Â - Sodyum (Na)

    Â - Magnezyum (Mg)

    Â - AlÃ¼minyum (Al)

    Â - Silisyum (Si)

    Â - Fosfor (P)

    Â - KÃ¼kÃ¼rt (S)

    Â - Klor (Cl)

    Â - Argon (Ar)

    Â - Potasyum (K)

    Â - Kalsiyum (Ca)

    Â - Skandiyum (Sc)

    Â - Titanyum (Ti)

    Â - Krom (Cr)

    Â - Vanadyum (V)

    Â - Mangan (Mn)

    Â - Demir (Fe)

    Â - Kobalt (Co)

    Â - Nikel (Ni)

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    Â Elementlerin Ä°simleri

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    Â 1) Hidrojen

    Â 2) Helyum

    Â 3) Lityum

    Â 4) Berilyum

    Â 5) Bor

    Â 6) Karbon

    Â 7) Azot

    Â 8) Oksijen

    Â 9) Flor

    Â 10) Neon

    Â 11) Sodyum

    Â 12) Magnezyum

    Â 13) AlÃ¼minyum

    Â 14) Silisyum

    Â 15) Fosfor

    Â 16) KÃ¼kÃ¼rt

    Â 17) Klor

    Â 18) Argon

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    Â Elementlerin Ã–zellikleri

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    Â - Elementlerin hepsi aynÄ± cins atomdan meydana gelirler.

    Â - Elementlerin hepsi homojendir.

    Â - Her elementin kendine ait bir sembolÃ¼ bulunmaktadÄ±r.

    Â - Elementler kimyasal Ã¶zelliklerine gÃ¶re, metal, ametal ve soygaz olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±rlar.

    Â - Elementler fiziksel Ã¶zelliklerine gÃ¶re katÄ±, sÄ±vÄ± ve gaz olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±rlar.

    Â - Hepsi saf maddeden oluÅŸmaktadÄ±r.

    Â - Elementler kendinden daha basit veya farklÄ± maddelere ayrÄ±lamazlar.

    Â - Elementlerin kaynama, donma, erime ve yoÄŸuÅŸma Ã¶zellikleri bulunmaktadÄ±r.

    Â - Kendi Ã¶zelliklerini taÅŸÄ±yan en kÃ¼Ã§Ã¼k yapÄ± taÅŸlarÄ±na atomlar denilmektedir.

    Â - Kimi elementler fiziksel Ã¶zelliklerine gÃ¶re yanma Ã¶zelliÄŸi bulunmaktadÄ±r.

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    Â Elementlerin KullanÄ±m AlanlarÄ±

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    Â Hidrojen: Hidrojen elementi bilinen ilk elementlerden biridir. Bomba yapÄ±mÄ± gibi aÄŸÄ±r sanayilerde kullanÄ±lÄ±r. AynÄ± zamanda balon ÅŸiÅŸirilmesi iÃ§in de hidrojen kullanÄ±lmaktadÄ±r. Hidrojen elementi petrol yapÄ±mÄ±nda da kullanÄ±lan bir elementtir.

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    Â Helyum: KaynakÃ§Ä±lÄ±k alanÄ±nda helyum yoÄŸun olarak kullanÄ±lmaktadÄ±r. AyrÄ±ca balon ÅŸiÅŸirilmesi ve titanyum ve zirkonyum elde edilmesinde de kullanÄ±lmaktadÄ±r.

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    Â Lityum: Seramik ve cam yapÄ±mÄ±nda lityum elementi kullanÄ±lmaktadÄ±r. Lityum elementi ayrÄ±ca A vitamini sentezinde de kullanÄ±lan bir elementtir.

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    YapÄ±ÅŸÄ±k dördüz kediler ayrÄ±ldÄ±Kastamonu Çatalzeytin'de, kuyruk ve karÄ±nlarÄ±ndan birbirlerine yapÄ±ÅŸÄ±k olan dördüz kedi yavrularÄ±, veteriner kliniÄŸinde yapÄ±lan operasyonla ayrÄ±ldÄ±.
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