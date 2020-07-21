Elementler Ve Sembolleri Nelerdir? Elemenlerin Ä°simleri, Özellikleri Ve KullanÄ±m AlanlarÄ±
Â Kimyada en Ã¶nemli konulardan biri olan elementlerin sembolleri bulunmaktadÄ±r. Her bir element farklÄ± sembole sahip ve her bir elementte farklÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan bulunmuÅŸtur. Bulunan bu elementlerin Ã¶zellikleri ve kullanÄ±m alanlarÄ± da bulunmaktadÄ±r. Elementlerin isimleri ve sembolleri en Ã§ok araÅŸtÄ±rÄ±lanlar arasÄ±nda yerini almÄ±ÅŸtÄ±r. Peki, elementler ve sembolleri nelerdir? Elementlerin isimleri, Ã¶zellikleri ve kullanÄ±m alanlarÄ± nelerdir? Ä°ÅŸte elementlere dair tÃ¼m detaylar.Â
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Â AynÄ± cins atomlardan oluÅŸan saf maddelere kÄ±saca element denilmektedir. Toplamda bulunmuÅŸ olan 118 adet element bulunmaktadÄ±r.
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Â Elementler ve Sembolleri Nelerdir?
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Â - Hidrojen (H)
Â - Helyum (He)
Â - Lityum (Li)
Â - Berilyum (Be)
Â - Bor (B)
Â - Karbon (C)
Â - Azot (N)
Â - Oksijen (O)
Â - Flor (F)
Â - Neon (Ne)
Â - Sodyum (Na)
Â - Magnezyum (Mg)
Â - AlÃ¼minyum (Al)
Â - Silisyum (Si)
Â - Fosfor (P)
Â - KÃ¼kÃ¼rt (S)
Â - Klor (Cl)
Â - Argon (Ar)
Â - Potasyum (K)
Â - Kalsiyum (Ca)
Â - Skandiyum (Sc)
Â - Titanyum (Ti)
Â - Krom (Cr)
Â - Vanadyum (V)
Â - Mangan (Mn)
Â - Demir (Fe)
Â - Kobalt (Co)
Â - Nikel (Ni)
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Â Elementlerin Ä°simleri
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Â 1) Hidrojen
Â 2) Helyum
Â 3) Lityum
Â 4) Berilyum
Â 5) Bor
Â 6) Karbon
Â 7) Azot
Â 8) Oksijen
Â 9) Flor
Â 10) Neon
Â 11) Sodyum
Â 12) Magnezyum
Â 13) AlÃ¼minyum
Â 14) Silisyum
Â 15) Fosfor
Â 16) KÃ¼kÃ¼rt
Â 17) Klor
Â 18) Argon
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Â Elementlerin Ã–zellikleri
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Â - Elementlerin hepsi aynÄ± cins atomdan meydana gelirler.
Â - Elementlerin hepsi homojendir.
Â - Her elementin kendine ait bir sembolÃ¼ bulunmaktadÄ±r.
Â - Elementler kimyasal Ã¶zelliklerine gÃ¶re, metal, ametal ve soygaz olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±rlar.
Â - Elementler fiziksel Ã¶zelliklerine gÃ¶re katÄ±, sÄ±vÄ± ve gaz olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±rlar.
Â - Hepsi saf maddeden oluÅŸmaktadÄ±r.
Â - Elementler kendinden daha basit veya farklÄ± maddelere ayrÄ±lamazlar.
Â - Elementlerin kaynama, donma, erime ve yoÄŸuÅŸma Ã¶zellikleri bulunmaktadÄ±r.
Â - Kendi Ã¶zelliklerini taÅŸÄ±yan en kÃ¼Ã§Ã¼k yapÄ± taÅŸlarÄ±na atomlar denilmektedir.
Â - Kimi elementler fiziksel Ã¶zelliklerine gÃ¶re yanma Ã¶zelliÄŸi bulunmaktadÄ±r.
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Â Elementlerin KullanÄ±m AlanlarÄ±
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Â Hidrojen: Hidrojen elementi bilinen ilk elementlerden biridir. Bomba yapÄ±mÄ± gibi aÄŸÄ±r sanayilerde kullanÄ±lÄ±r. AynÄ± zamanda balon ÅŸiÅŸirilmesi iÃ§in de hidrojen kullanÄ±lmaktadÄ±r. Hidrojen elementi petrol yapÄ±mÄ±nda da kullanÄ±lan bir elementtir.
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Â Helyum: KaynakÃ§Ä±lÄ±k alanÄ±nda helyum yoÄŸun olarak kullanÄ±lmaktadÄ±r. AyrÄ±ca balon ÅŸiÅŸirilmesi ve titanyum ve zirkonyum elde edilmesinde de kullanÄ±lmaktadÄ±r.
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Â Lityum: Seramik ve cam yapÄ±mÄ±nda lityum elementi kullanÄ±lmaktadÄ±r. Lityum elementi ayrÄ±ca A vitamini sentezinde de kullanÄ±lan bir elementtir.
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