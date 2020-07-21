Â

Â

Â

Â

Â AynÄ± cins atomlardan oluÅŸan saf maddelere kÄ±saca element denilmektedir. Toplamda bulunmuÅŸ olan 118 adet element bulunmaktadÄ±r.

Â

Â Elementler ve Sembolleri Nelerdir?

Â

Â - Hidrojen (H)

Â - Helyum (He)

Â - Lityum (Li)

Â - Berilyum (Be)

Â - Bor (B)

Â - Karbon (C)

Â - Azot (N)

Â - Oksijen (O)

Â - Flor (F)

Â - Neon (Ne)

Â - Sodyum (Na)

Â - Magnezyum (Mg)

Â - AlÃ¼minyum (Al)

Â - Silisyum (Si)

Â - Fosfor (P)

Â - KÃ¼kÃ¼rt (S)

Â - Klor (Cl)

Â - Argon (Ar)

Â - Potasyum (K)

Â - Kalsiyum (Ca)

Â - Skandiyum (Sc)

Â - Titanyum (Ti)

Â - Krom (Cr)

Â - Vanadyum (V)

Â - Mangan (Mn)

Â - Demir (Fe)

Â - Kobalt (Co)

Â - Nikel (Ni)

Â

Â Elementlerin Ä°simleri

Â

Â 1) Hidrojen

Â 2) Helyum

Â 3) Lityum

Â 4) Berilyum

Â 5) Bor

Â 6) Karbon

Â 7) Azot

Â 8) Oksijen

Â 9) Flor

Â 10) Neon

Â 11) Sodyum

Â 12) Magnezyum

Â 13) AlÃ¼minyum

Â 14) Silisyum

Â 15) Fosfor

Â 16) KÃ¼kÃ¼rt

Â 17) Klor

Â 18) Argon

Â

Â Elementlerin Ã–zellikleri

Â

Â - Elementlerin hepsi aynÄ± cins atomdan meydana gelirler.

Â - Elementlerin hepsi homojendir.

Â - Her elementin kendine ait bir sembolÃ¼ bulunmaktadÄ±r.

Â - Elementler kimyasal Ã¶zelliklerine gÃ¶re, metal, ametal ve soygaz olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±rlar.

Â - Elementler fiziksel Ã¶zelliklerine gÃ¶re katÄ±, sÄ±vÄ± ve gaz olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±rlar.

Â - Hepsi saf maddeden oluÅŸmaktadÄ±r.

Â - Elementler kendinden daha basit veya farklÄ± maddelere ayrÄ±lamazlar.

Â - Elementlerin kaynama, donma, erime ve yoÄŸuÅŸma Ã¶zellikleri bulunmaktadÄ±r.

Â - Kendi Ã¶zelliklerini taÅŸÄ±yan en kÃ¼Ã§Ã¼k yapÄ± taÅŸlarÄ±na atomlar denilmektedir.

Â - Kimi elementler fiziksel Ã¶zelliklerine gÃ¶re yanma Ã¶zelliÄŸi bulunmaktadÄ±r.

Â

Â Elementlerin KullanÄ±m AlanlarÄ±

Â

Â Hidrojen: Hidrojen elementi bilinen ilk elementlerden biridir. Bomba yapÄ±mÄ± gibi aÄŸÄ±r sanayilerde kullanÄ±lÄ±r. AynÄ± zamanda balon ÅŸiÅŸirilmesi iÃ§in de hidrojen kullanÄ±lmaktadÄ±r. Hidrojen elementi petrol yapÄ±mÄ±nda da kullanÄ±lan bir elementtir.

Â

Â Helyum: KaynakÃ§Ä±lÄ±k alanÄ±nda helyum yoÄŸun olarak kullanÄ±lmaktadÄ±r. AyrÄ±ca balon ÅŸiÅŸirilmesi ve titanyum ve zirkonyum elde edilmesinde de kullanÄ±lmaktadÄ±r.

Â

Â Lityum: Seramik ve cam yapÄ±mÄ±nda lityum elementi kullanÄ±lmaktadÄ±r. Lityum elementi ayrÄ±ca A vitamini sentezinde de kullanÄ±lan bir elementtir.

Â