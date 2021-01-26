Eleysa İsminin Anlamı Nedir? Eleysa Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Eleysa Yunan kökenli bir isimdir. Özellikle çok eski tarihlere dayanan köklü bir isim olduğunu söylemek mümkün. Bu isim erkek çocukları için kullanılır. Genelde Türkçede ona uyumlu bir isim bulunmasını zor olduğu için tek başına kullanılması daha doğru olur.



Eleysa Ne Demek?



İki farklı anlamı ile beraber ön plana çıkan Eleysa ismi, son dönemlerde oldukça ilgi çekmiş durumda.



- Kutsal ve kutsanmış adalar

- Mutluluk veya mutluluk veren Adalar



Böylesi pozitif ve güzel anlamları ile beraber bir çocuk için verilecek en güzel isimler içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda Türkçe içerisinde özel ve özgün olması nedeniyle de tercih edilmeye başlanan isimler içerisinde yer alıyor. Şu an Türkçede yer alan ve yerleşik olarak kullanılmaya başlanan adlardan biri olduğunu dile getirmek mümkün. Bir bütün olarak tek başına kullanabilir değerli çocuğunuz için ona güzel bir isim bahşedebilirsiniz.



Elissa İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Son zamanların ilgi çeken ve internetten araştırılan bir isim olması üzerinden, Eleysa adının Kur'an'da geçip geçmediği de merak ediyor. Eleysa adı Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Güzel bir anlamı bulunması ile beraber hoş bir telaffuz sağlaması eşliğinde, isim olarak listeye ekleyebileceğiniz seçenekler içerisinde yer alıyor. Tercihinizi yaparken bu ismi de ön planda tutabilir ve güzel bir bütünlük oluşturabilirsiniz. Sevilen ve ilgi çeken bir isim olduğunu, Eleysa isminin anlamı üzerinden dile getirmek mümkün.