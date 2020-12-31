Elfin İsminin Anlamı Nedir? Elfin Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Elfin köken olarak hem İngilizce hem de Arapçaya dayanır. Birden fazla anlamı ile beraber günümüzde Türkçede kız çocukları için çok fazla öne çıkıyor. Birçok ebeveynin Elfin isminin anlamı üzerinden internetten bilgi almaya çalıştığını söylemek mümkün.



Elfin Ne Demek?



Hem güzel bir isim olarak hem de İslami açıdan öne çıkan Elfin, oldukça sevilen ve ilgi gören isimlerden biridir.



- Küçük yaramaz veya ele avuca sığmaz

- Peri ya da cinlere ait olan

- Cin gibi ya da yaramaz



Bu farklı anlamları ile beraber kız çocukları için kullanılabilecek ve oldukça hoş bir etki yaratacak isimler içerisinde geliyor. Özgün ve özel bir isim olduğu için tek başına kullanılması daha doğru olur. Fakat yine de isteğe bağlı olarak başka isimler üzerinden de güzel bir bütünlük yakalamak mümkün.



Elfin İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Bu güzel ismin popüler olması ile beraber birçok aile, Elfin adının Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. Elfin ismi Kuran'da yer alan bir addır. Arapçada sayı olarak bin (1000) şeklinde ifade edilmesi ile beraber, Kur'an-ı Kerim'de de bu şekilde geçer. (Saffat suresi 147)