Enjeksiyon Nedir, Ne İşe Yarar? Araçlarda Neden Enjeksiyon Sistemi Vardır?

Enjeksiyon, araçlarda ne kadar yakıt kullanıldığını belirten ve aracın yüksek oranda verimli olmasını sağlayan sisteme verilen addır.



Enjeksiyon Nedir, Ne İşe Yarar?



Enjeksiyon, motora gönderilmiş olan yakıtın miktarının farklı sensörlerden aldığı verilere bakarak belirleyen elektronik bir sistemdir. Alınan hava miktarı, yakıt miktarı, hava basıncı, motor sıcaklığı, kam ve krank millerinin açı ve olası durumlarına bağlı olarak sensörler tarafından belirlenmektedir. Enjeksiyon çeşitleri ise şu şekilde sıralanabilir:

1. Gaz Kelebeği Gövdesi Olan Yakıt Enjeksiyonu: En eski olan sistemdir. Tüm araç çeşitlerinde motora giden havanın temiz olmasını sağlar. Ucuz ve bakımı kolay enjeksiyon türüdür.

2. Çok Noktalı Enjeksiyon: Bu enjektör türü yakıtın daha verimli bir şekilde dağılımını sağlar. Dakik bir şekilde çalışırlar.

3. Sıralı Enjeksiyon: Bu enjeksiyon türünde enjektörler aynı anda değil, birbirinin ardından püskürtülen yakıtlar ile oluşturuluyor. Yakıt tasarrufu ve motor performansını sağlar.

4. Direkt Enjeksiyon: Bu sistem türünde hava ile yakıt karıştırıldıktan sonra direkt olarak silindire aktarılır. Silindir içerisinde ise homojen bir şekilde dağılımı sağlanır.



Araçlarda Enjeksiyon Sisteminin Olma Sebebi Nedir?



Enjektörler, hava ve yakıt karışımını sensörler ile aldıktan sonra bu verileri elektronik olarak alınmasını sağlayan sisteme denir. Kısacası motora duyulan ihtiyacı karşılayan enerjiye verilen addır. Motorun verimli olarak çalışmasını sağlar. Hava-yakıt karışımının ayarlanması araçlar için büyük önem arz eder. Bunu ayarlayan sistemdir.