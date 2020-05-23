Erasmus hayalleri yarım kaldı

Türkiye’de 2004’ten bu yana uygulanan, öğrencilere Avrupa’daki üniversitelerde 3 ile 12 ay arasında değişen sürelerde öğrenim görme fırsatı sağlayan Erasmus öğrenci değişim programı, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl uygulanamaz hale geldi. 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ adı altında uygulanan program kapsamında pandemi sürecinde Avrupa’da kimi üniversitelerde eğitim durdu, kimilerinde de online eğitime geçildi. Erasmus+’a katılan binlerce öğrenci, İtalya ve İspanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde ağır seyreden salgın nedeniyle korku yaşadıkları için Türkiye’ye dönmek zorunda kaldı. Bu öğrencilerin bir kısmı tamamen programdan ayrılırken bir kısmı eğitimlerine online devam ediyor.

Vize, yurt ücreti, uçak bileti, yaşam masrafları gibi birçok harcamayı kapsayan Erasmus+ programından ayrılan ve online eğitime devam eden öğrencilerin, bundan sonra sürecin nasıl işleyeceğine dair kafalarında birçok soru işareti var.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı, bu öğrenciler için bir açıklamada bulundu. Üniversitelere yöneltilen sorular ve Türkiye Ulusal Ajansı’nın yaptığı açıklama kapsamında Erasmus+’ta izlenecek yol haritası şöyle:

Online eğitime devam

- Salgın yüzünden Türkiye’ye geri döndüm. Ne yapmalıyım?

Yurda dönüş yaptıysanız talebinizi üniversitenizin Birim Erasmus Koordinatörü’ne iletmelisiniz. Yurda döndükten sonra misafir olduğunuz kurumun varsa online egitiminden faydalanmanız mümkün. Erasmus+’tan feragat etmek isterseniz feragat formunu doldururken pandemi nedeniyle döndüğünüzü belirtin. Faaliyete başlanması, salgın nedeniyle yurda dönülmesi ve faaliyetin sonlandırılması durumunda öğrencinin kalış süresine göre hesaplanan hibesine ilave olarak dönüş bileti veya faaliyete başlanamaması halinde gidiş bileti, geri alınamayan yurt/kira, vize ve sigorta gibi harcamalar karşılanacak. Faaliyetin sonlandırılması nedeniyle, mücbir sebep hükümleri çerçevesinde, aynı sözleşme döneminde faaliyetin tekrar gerçekleştirilmesi mümkün. Öğrencinin yurda dönüş yaparak on-line eğitimle faaliyetini tamamlaması halinde; kalış süresine göre hesaplanan hibesine ilave olarak seyahat, yurt/kira, vize ve sigorta gibi geri alınamayan harcamaları ödenecek.

- Misafir olduğum üniversite online eğitime geçti. Bu durum Erasmus hareketliliğimi etkileyecek mi?

Eğitime online devam ediliyorsa faaliyetinizi bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Bu durumda yurt dışındaki faaliyet süresinin tamamı hibelendirilecek ancak seyahat, vize, konaklama vb. ek masraflar ödenmeyecek.

Business da ödenecek

- Yurda dönüşte yaptığım ekstra harcamalar ödenecek mi?

Covid-19 nedeniyle yurda dönüşte ötelemeden veya iptalden kaynaklı olarak geri alamayacağınız harcamaların tazmini bütçe imkanları dahilinde yapılabilmekte. Yurda dönüşten sonra gerekli evraklar ve harcamalarla ilgili belgelerinizi dijital ortama aktararak Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne ulaştırmalısınız.

- Business sınıf biletiyle döndüm, bedeli karşılanabilir mi?

Seyahatlere ilişkin tüm harcamalar ekonomi sınıfı olmalı. Ancak mücbir sebebe dayalı istisnai hallerde örneğin öğrencinin İtalya’da bulunduğu bölgeden acil ayrılması gerekmişse ve bulduğu tek uçuşta sadece business sınıf yer varsa bu bilet de uygun harcama olarak kabul edilecek.

Program ilk kez durdu

- Covid-19 nedeniyle Bahar dönemindeki değişim programına başlayamadım. 2020-2021 Güz Dönemi hakkımı kullanabilir miyim?

Faaliyetin uluslararası seyahatlerin geçici süreyle askıya alınması, eğitime ara verilmesi gibi nedenlerle planlandığı tarihte başlayamaması durumunda; sözleşme süresi içerisinde kalmak şartıyla, koşullar düzeldiği zaman faaliyet başlayacak ve öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilecek.

Geç başlayan faaliyet olağan şekilde hibelendirilecek. Faaliyete başlanamaması ve daha sonra da gerçekleştirilememesi halinde, yapılan ve iadesi alınamayan harcamalar öğrenciye ödenecek.

- 2020-2021 dönemi Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliği durduruldu mu?

YÖK’ün 13 Mart 2020 tarihli duyurusu kapsamında ikinci bir duyuruya kadar tüm akademik değişim programları durduruldu. Bundan dolayı öğrenci seçilse dahi hareketliliklere katılamayacağı için üniversitelerin ilana çıkmamaları, çıkılan ilanların sonuçlarının ilan edilmemesi, sonuçlar ilan edilmişse ek bir duyuruyla tüm hareketliliklerin durdurulduğunun ilan edilmesi tavsiye edilmekte.

‘Durum netleşmedi’

İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Başkanı Doç. Dr. Ayşe Zişan Furat’ın verdiği bilgilere göre İstanbul Üniversitesi’nde pandeminin başlangıcında yurt dışında bulunan yaklaşık 300 öğrencinin ilk ay içerisinde yüzde 20’lik bölümünün geri dönüşü gerçekleştirildi. “Rakam Ramazan ayı öncesindeki son dönüşlerle çok daha artmış durumda” diyen Furat, geri dönüş işlemlerinin halihazırda sürmesi, fiziksel geri dönüşün programdan feragat anlamına gelmemesi, karantina sürecinde bulunan öğrencilerin evrak teslimlerinin geç gerçekleşmesi vb. pek çok nedenden dolayı net rakamları ancak durum netleştiğinde açıklamalarının mümkün olacağını kaydetti.

Öğrenciler üzgün

Erasmus+’a katılan birçok öğrencinin koronavirüs nedeniyle yurda dönüş yaptıkları için planları iptal oldu. O öğrencilerden biri de Yiğit Yesugay Kırarslan.

Polonya’ya şubatta giden Kırarslan, salgın sonrası yaşadıklarını şöyle anlatıyor: ”Korona nedeniyle 15 Nisan’a kadar dersler askıya alındı. Üniversitemiz döndüğümüzde derslere kaydolacağımızı söyledi. Daha önce aldığım biletim, döndüğüm için yandı. Ücreti geri almaya çalışıyorum. Varşova-İstanbul arası uçuş bulduğum biletin fiyatı 5 bin TL’ydi. Şu an online eğitime katılıyorum.”

Erasmus ile Çekya’ya giden bir öğrenci ise şunları söylüyor: “Prag’da vakalar çıkınca korkmaya başladık. Türkiye’ye THY uçuşları iptal oldu, başka bir firmadan yüksek fiyata bilet aldık ve karantina sonrası evimize döndük. Geri dönmek çok üzücü oldu.”