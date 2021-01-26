Eşek Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Eşşek Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Eşek bir hayvanı tabir eden kelimedir. Yük taşımakla tanınan ve son yıllarda ihtiyaç olmadığı için pek fazla yetiştirilmeyen bir hayvandır.

Eşek Nasıl Yazılır?

Eşek kelimesi genellikle yazım yanlışı yapılan bir kelimedir. Genellikle eşşek şeklinde konuşma dilinde yapılan bir harf hatası zamanla yazım hatası olarak ortaya çıkmaktadır. Eşek yazılışında bir tek ş harfi bulunmaktadır.

TDK'ya Göre Eşek Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıldır?

Türk Dil kurumuna göre eşek kelimesinin doğru yazılışı eşek şeklindedir. Yapılan hatalı yazım ise eşşek şeklinde olmaktadır. Türk Dil kurumuna göre kelimelerin yazılışı belirli kurallara göre yapılmaktadır. Bu kurallar çerçevesinde yazım yanlışı yapılmaması için hayvanları temsil eden kelimelerde de doğru yazım tercih etmek gerekmektedir.