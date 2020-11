Et Tırnaktan Ayrılmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözleri günlük yaşamda sohbetlerde oldukça fazla kullandığımız sözlerdir. Bizler için önemi büyük olan atasözleri öğüt vericidir. Aynı zaman da örnekleri de bu şekilde vermekteyiz çoğunluk ile. Et tırnaktan ayrılmaz atasözünün anlamı aile gibi kişilerin bağının kolay kolay kopamayacağıdır.



Et Tırnaktan Ayrılmaz Atasözünün Anlamı TDK' ya Göre Anlamı Nedir?



Et tırnaktan ayrılmaz atasözünün TDK sözlüğündeki anlamı şudur;

- 'Yakın hısımlar arasındaki bağ kolay kolay kopmaz.` Anlamında kullanılan bir sözdür. Yani aynı kandan kişilerin bağı güçlüdür.



Et Tırnaktan Ayrılmaz Atasözünün Kısa Açıklaması



En yakın kimseler ne olursa olsun yanlışı affedilir ve aradaki o bağ kolay kolay kopmaz anlamındadır.

Cümle içinde kullanımına örnek verecek olursak;

- Babam kardeşi ile yıllardır küs ama bir şey olsa ilk birbirlerine koşarlar. ( Et tırnaktan ayrılmaz)