Et Tırnaktan Ayrılmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
Atasözleri bir cümleden oluşan özlü sözlerdir. Bir cümle içerisinde anlatmak istediği her şeyi anlatma özelliğine sahiptir. Atasözleri yol gösteren ve öğüt veren cümlelerdir. Geçmişten gelen birçok deneyim sonucunda ortaya çıkmış değerlerdir. Hep doğru olan sözlerdir. Genellikle gerçek anlamda olsalar da bazen de mecaz anlam ile bir anlatımı vardır. Et tırnaktan ayrılmaz atasözünün anlamını ve tüm detaylarını sizler için derledik.
Atasözleri günlük yaşamda sohbetlerde oldukça fazla kullandığımız sözlerdir. Bizler için önemi büyük olan atasözleri öğüt vericidir. Aynı zaman da örnekleri de bu şekilde vermekteyiz çoğunluk ile. Et tırnaktan ayrılmaz atasözünün anlamı aile gibi kişilerin bağının kolay kolay kopamayacağıdır.
Et Tırnaktan Ayrılmaz Atasözünün Anlamı TDK' ya Göre Anlamı Nedir?
Et tırnaktan ayrılmaz atasözünün TDK sözlüğündeki anlamı şudur;
- 'Yakın hısımlar arasındaki bağ kolay kolay kopmaz.` Anlamında kullanılan bir sözdür. Yani aynı kandan kişilerin bağı güçlüdür.
Et Tırnaktan Ayrılmaz Atasözünün Kısa Açıklaması
En yakın kimseler ne olursa olsun yanlışı affedilir ve aradaki o bağ kolay kolay kopmaz anlamındadır.
Cümle içinde kullanımına örnek verecek olursak;
- Babam kardeşi ile yıllardır küs ama bir şey olsa ilk birbirlerine koşarlar. ( Et tırnaktan ayrılmaz)