Evham Ne Demek? Tdk'ya Göre Evhamlı Ve Evhamlanma Kelimesinin Anlamı Nedir?

Evham kelimesi Arapça kökenli ve Türkçede yaygın kullanılan bir sözcüktür. Anlamı ise ‘kuruntu’ biçiminde tabir edilir. Yani herhangi bir durum karşısında olmadık ya da olmayacak ihtimalleri aklına getiren kişiler olarak da dile getirmek mümkün.



Evham Ne Demek?



Evham kelimesinin Türkçe karşılığı ‘kuruntu’ anlamını taşımaktadır. Özellikle televizyon kültürü açısından çok fazla duyulan bu kelime, gündelik yaşam içerisinde de fazlaca değerlendirilmektedir. Kişi herhangi bir konu hakkında olmayacak ihtimalleri düşünerek stres yaptığı zaman, evham kelimesi bu kişi için değerlendirilir. Bir Örnek vermek gerekirse;



‘’Bu konuda çok evham yaptın.’’



TDK'ya Göre Evhamlı ve Evhamlanma Kelimesinin Anlamı Nedir?



Evham kelimesinden türemiş olarak evhamlı kelimesinin anlamı, ‘kuruntulu’ olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanabilecek olası durumlar karşısında evham yapmak ve mümkün olmayacak durumları dile getirmek şeklinde tabir edilebilir.



‘’Ne kadar evhamlı birisin.’’



Burada anlatılmak istenen kişinin çok kuruntulu olduğu ve her şeyi kafasına taktığı anlamı çıkarılabilir. Aynı zamanda TDK’ya göre evhamlanmak kelimesi ise ‘Evhamlanmak eylemi’ şeklinde yer alıyor. Özellikle olası bir durum karşısında stres yapmak ve olmayacak ihtimalleri akla getirerek telaş şeklinde tabir edilebilir.