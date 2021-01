Ezra İsminin Anlamı Nedir? Ezra Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Ezra ismine sahip durumdaki kişiler çok merhametli ve fedakar yönleriyle tanınırlar. Bu kişiler iyilik yapmayı çok seven bir yapıya sahiptirler. Kendi çıkarlarından daha çok başkalarının çıkarlarını gözeten kişilerdir. Sahip oldukları bu özellikleri bakımından çevrelerinde çok fazla dost bulunur.



Ezra Ne Demek?



Kökeni Arapça olan Ezra isminin dört farklı şekilde tanımlanmış olan anlamı bulunuyor. Bunlardan birincisi; ata binmekte maharetli olan kişi, anlayışlı anlamlarına gelmektedir. İkincisi ise, beyaz kulaklı siyah at demektir. Ezra isminin anlamlarından üçüncüsü; pek fasih, sözü düzgün adam anlamına gelir. Bu ismin dördüncü ve son anlamı da; yardım eden, yardımcı manasına gelmektedir.



Yeni doğmuş kız bebeği olan anne babalar, bebeklerine bir isim koymadan önce anlamını araştırmaya özen göstermektedir. Bu noktada Ezra ismi araştırma konusu olan isimler arasında yer bulmayı başarmıştır.



Ezra İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Ezra ismini yeni doğan kız bebeği için düşünenlerin büyük bir çoğunluğu bu ismin Kur'an’da geçen isimlerden biri olup olmadığını araştırmaktadır. Bu araştırmayı yapmalarındaki en önemli amaç ise bebeklerine verecekleri ismin Kur'an’dan olmasını istemeleridir.



İsim her ne kadar kuranda geçmiyor olsa da, bir bebeğe konulması caiz olmayan isimler arasında yer almaz. Bu sebeple Kur'an’dan olmada bu ismi çocuğuna vermek isteyenler için tercih edilebilir bir isim olmaktadır. İslam’da çocuğa verilecek olan bir ismin Kur'an’da geçme zorunluluğu yoktur. Ancak anlamının güzel olmasına dikkat edilmesi önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.