F Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? F Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

F harfi ile başlayan iller ve ülkeler hakkında sizler için detaylı bir şekilde araştırdık ve derleyip sizlere sunduk.



F Harfi İle Başlayan Şehirler



Dünyada F harfi ile başlayan şehirler aşağıdaki gibidir. Bunlar:

Fada N’gourma şehiri Burkina Faso ülkesinde, Fagurhólsmýri şehiri İzlanda ülkesinde,

Fair Isle şehiri Birleşik Krallık,

Fairbanks şehiri Amerika Birleşik Devletleri’nde, Fairbury şehiri Amerika Birleşik Devletleri’nde, Fairfield şehiri Amerika Birleşik Devletleri’nde, Fairford şehiri Birleşik Devletleri’nde,

Fairmont Hot Springs Kanada ülkesinde,

Fairview şehiri Kanada ülkesinde,

Faisalabad şehiri Pakistan ülkesinde,

Faizabad şehiri Afganistan ülkesinde,

Fajardo şehiri Puerto Rico ülkesinde,

Fakenham şehiri Birleşik Krallık,

Fakfak-Papua Island şehiri Endonezya ülkesinde,

Falalop Island şehiri Micronesia ülkesinde,

Falher şehiri Kanada ülkesinde,

Fallon şehiri Amerika Birleşik Devletleri’nde,

Falls Bay şehiri Amerika Birleşik Devletleri’nde,

Falls Creek şehiri Avustralya ülkesinde,

False Island şehiri Amerika Birleşik Devletleri’nde,

False Pass şehiri Amerika Birleşik Devletleri’nde,

Fane Mission şehiri Papua Yeni Gine ülkesinde,

Farah şehiri Afganistan Ülkesinde,

FareFrench şehiri Polynesia ülkesinde,

Fargo şehiri Amerika Birleşik Devletleri’nde,

Faribault şehiri Amerika Birleşik Devletleri’nde,

Farnborough şehiri Birleşik Krallık,

Faro şehiri Kanada ülkesinde,

Faro şehiri Portekiz ülkesinde,

Farsund şehiri Norveç ülkesinde,

Fasa şehiri İran ülkesinde,

Fáskrúðsfjörður şehiri İzlanda ülkesinde,

Fatima Mission şehiri Papua Yeni Gine ülkesinde,

Fayetteville şehiri Amerika Birleşik Devletleri’nde bu şekilde yer almaktadır.



F Harfi İle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri Nelerdir?



Dünya’ da F harfi ile başlayan ülkeler ve bu ülkelerin başkentleri aşağıdaki gibidir.

Faroe Adaları Ülkesi Başkenti: Tórshavn

Fiji Ülkesi Başkenti: Suva

Fas Başkenti Ülkesi: Rabat

Fransa Ülkesi Başkenti: Paris

Fildişi Sahili Ülkesi Başkenti: Yamoussoukro

Filipinler Ülkesi Başkenti: Manila

Fransız Guyanası Ülkesi Başkenti: Cayenne

Filistin Ülkesi Başkenti: Ramallah

Finlandiya Ülkesi Başkenti: Helsinki

Fransız Polinezyası Ülkesi Başkenti: Papeete olarak yer almaktadır.



F Harfi İle Başlayan Türkiye İlleri Nelerdir?



Türkiye’de F harfi ile başlayan herhangi bir il yer almamaktadır.