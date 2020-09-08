BİST1.0970.97EURO8.80-0.05USD7.450.03ALTIN462.13-0.04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri F Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? F Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri
    ABONE OL
    08.09.2020 - 01:19 |

    F Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? F Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    Günümüzde F harfi ile başlayan pek çok şehir ve ülke bulunmaktadır. Her biri birbirinden değerli olan bu yerler mutlaka gezip görülmelidir.

    F Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? F Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    F harfi ile başlayan iller ve ülkeler hakkında sizler için detaylı bir şekilde araştırdık ve derleyip sizlere sunduk.

    F Harfi İle Başlayan Şehirler

    Dünyada F harfi ile başlayan şehirler aşağıdaki gibidir. Bunlar:
    Fada N’gourma şehiri Burkina Faso ülkesinde, Fagurhólsmýri şehiri İzlanda ülkesinde,
    Fair Isle şehiri Birleşik Krallık,
    Fairbanks şehiri Amerika Birleşik Devletleri’nde, Fairbury şehiri Amerika Birleşik Devletleri’nde, Fairfield şehiri Amerika Birleşik Devletleri’nde, Fairford şehiri Birleşik Devletleri’nde,
    Fairmont Hot Springs Kanada ülkesinde,
    Fairview şehiri Kanada ülkesinde,
    Faisalabad şehiri Pakistan ülkesinde,
    Faizabad şehiri Afganistan ülkesinde,
    Fajardo şehiri Puerto Rico ülkesinde,
    Fakenham şehiri Birleşik Krallık,
    Fakfak-Papua Island şehiri Endonezya ülkesinde,
    Falalop Island şehiri Micronesia ülkesinde,
    Falher şehiri Kanada ülkesinde,
    Fallon şehiri Amerika Birleşik Devletleri’nde,
    Falls Bay şehiri Amerika Birleşik Devletleri’nde,
    Falls Creek şehiri Avustralya ülkesinde,
    False Island şehiri Amerika Birleşik Devletleri’nde,
    False Pass şehiri Amerika Birleşik Devletleri’nde,
    Fane Mission şehiri Papua Yeni Gine ülkesinde,
    Farah şehiri Afganistan Ülkesinde,
    FareFrench şehiri Polynesia ülkesinde,
    Fargo şehiri Amerika Birleşik Devletleri’nde,
    Faribault şehiri Amerika Birleşik Devletleri’nde,
    Farnborough şehiri Birleşik Krallık,
    Faro şehiri Kanada ülkesinde,
    Faro şehiri Portekiz ülkesinde,
    Farsund şehiri Norveç ülkesinde,
    Fasa şehiri İran ülkesinde,
    Fáskrúðsfjörður şehiri İzlanda ülkesinde,
    Fatima Mission şehiri Papua Yeni Gine ülkesinde,
    Fayetteville şehiri Amerika Birleşik Devletleri’nde bu şekilde yer almaktadır.

    F Harfi İle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri Nelerdir?

    Dünya’ da F harfi ile başlayan ülkeler ve bu ülkelerin başkentleri aşağıdaki gibidir.
    Faroe Adaları Ülkesi Başkenti: Tórshavn
    Fiji Ülkesi Başkenti: Suva
    Fas Başkenti Ülkesi: Rabat
    Fransa Ülkesi Başkenti: Paris
    Fildişi Sahili Ülkesi Başkenti: Yamoussoukro
    Filipinler Ülkesi Başkenti: Manila
    Fransız Guyanası Ülkesi Başkenti: Cayenne
    Filistin Ülkesi Başkenti: Ramallah
    Finlandiya Ülkesi Başkenti: Helsinki
    Fransız Polinezyası Ülkesi Başkenti: Papeete olarak yer almaktadır.

    F Harfi İle Başlayan Türkiye İlleri Nelerdir?

    Türkiye’de F harfi ile başlayan herhangi bir il yer almamaktadır.

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Adana'da ulaşıma zam geldi

      Adana'da ulaşıma zam geldi

      Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

      Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

      Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

      Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

      Eskişehir'de otomobilin çarptığı polis memuru ağır yaralandı

      Eskişehir'de otomobilin çarptığı polis memuru ağır yaralandı

      Sıradaki Haber