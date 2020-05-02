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    HaberlerEğitim Haberleri Fedakar Ne Demek? Tdk'da Fedakarlık Yapmak Ve Fedakarlık Etmek Kelime Anlamı Nedir?
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    02.05.2020 - 21:54 |

    Fedakar Ne Demek? Tdk'da Fedakarlık Yapmak Ve Fedakarlık Etmek Kelime Anlamı Nedir?

    Fedakar kelimesi Türkçe içerisinde en anlamlı sözcüklerden biridir. Ayrıca bu kelime sözcük grupları üzerinden de türemiş olarak ele alınmak suretiyle kullanılır. Peki, fedakar ne demek? TDK'da fedakarlık yapmak ve fedakarlık etmek kelime anlamı nedir? İşte, merak edilenler.

    Fedakar Ne Demek? Tdk'da Fedakarlık Yapmak Ve Fedakarlık Etmek Kelime Anlamı Nedir?

    Türk Dil Kurumu fedakar kelimesini, ‘Kendini ya da bir şeyini feda etmekten kaçınmayan kimse’ şeklinde ifade etmektedir. Aynı zamanda özverili sözcüğü üzerinden de tabir etmek mümkün.

    Fedakar Ne Demek?

    Kendini ya da başka bir şeyi yine herhangi bir durum veya kişi adına feda etmekten kaçınmayan bireyler için fedakar kelimesi kullanılmaktadır. Özellikle bu durum uygulanış açısından onurlu ve güçlü anlamları şeklinde de ifade etmek mümkün.

    ‘’O her açıdan çok fedakar bir insandır.’’

    TDK'da Fedakarlık Yapmak ve Fedakarlık Etmek Kelime Anlamı Nedir?

    TDK üzerinden ele alındığı zaman fedakarlık ile beraber fedakarlık yapmak ve fedakarlık etmek sözlük grupları da yer almaktadır. Öncelikle fedakarlık yapmak kelimesine bakıldığı zaman, ‘Kendinde ya da kendinde olan herhangi bir durumu başka bir iyilik için çekinmeden gerçekleştirmek’ anlamı eşliğinde bu kelime ifade edilebilmektedir.

    Aynı zamanda TDK açısından fedakarlık etmek ise, ‘Özellikle bir kişinin kendi iyiliğini bir kenara bırakmak suretiyle başkasına yaptığı iyilik’ olarak nitelemek mümkün. Çıkar gözetmeksizin hiçbir karşılık beklemeden her şeyiyle yardım etmek olarak da anlatmak mümkün.

    ‘’O fedakarlık yapmaktan asla kaçınmaz.’’

    ‘’Fedakarlık etmeden başarı sağlanamaz.’’

    Bu şekilde farklı cümleler içerisinde her 3 kelimeyi de kullanabilirsiniz.

     

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