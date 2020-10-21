Fetret Devri Nedir, Kaç Yıl Sürmüştür? Fetret Devri Padişahları Kimlerdir?

Osmanlı İmparatorluğunun 4. padişahı Yıldırım Beyazıd'ın ölüm nedeni tartışmalıdır. Bazı tarihçiler padişahın Timur tarafından zehirlendiğini iddia etmektedir. Bazı kaynaklarda ise bronşit olan padişahın esir tutulduğu dönemde hastalığının ilerlediği ve bu nedenle vefat ettiği yazılıdır. Sonuç olarak padişahın ölüm haberi yayıldığında Osmanlı Devletindeki taht kavgaları şiddetlendi. Şehzade Mustafa Çelebi, Süleyman Çelebi, İsa Çelebi ve Musa Çelebi tahta çıkmak için birbirleriyle savaştı.



Fetret Devri Nedir?



Fetret kelimesi, ''zayıflık'' ''uyuşukluk'' ve ''iki olay arasında geçen zaman'' anlamına gelir. İslam literatüründe Hz. Muhammed ile Hz. İsa arasında peygamber olmadan geçen süreyi tanımlamak için kullanılır. Daha sonra padişahsız geçen, otorite boşluğunun en yüksek seviyeye çıktığı yılları tanımlamak için de Fetret Devri ifadesi kullanılmıştır.



Fetret Devri Kaç Yıl Sürmüştür?



1402 yılında başlayan Fetret Devri, 9 yıl sürmüştür. Osmanlı Devleti bu 9 yıl boyunca padişahsız kalmış ve otorite boşluğundan dolayı hem içeride hem de dışarıdaki düşmanların açık hedefi haline gelmiştir. II. Mehmet'in yaklaşık 50 yıl sonrası çıkaracağı Kardeş Katli Yasasında fetret devrinin payı büyüktür. Fatih Sultan Mehmet Kararnamesi olarak da bilinen yasa, devletin güvenliği söz konusu olduğunda şehzadeye diğer veliahtları öldürme izni veriyordu. Bu yasa I. Ahmet tarafından kaldırılmış, yerine Ekber ve Erşed Sistemi getirilmiştir.



Fetret Devri Padişahları Kimlerdir?



1- Mehmet Çelebi



1389 yılında Bursa'da doğdu. Bir süre Timur'un egemenliği altındaki Tokat - Sivas bölgesinde emirlik yaptı. Fetret devrinde tahta çıkmak için üç kardeşine karşı mücadele etti. Çamurlu Derbent Savaşında kardeşlerinin ordusunu mağlup eden Mehmet Çelebi, 5 Temmuz 1413 tarihinde tahta çıktı. Fetret Devrini bitirdiği ve ülkede yeniden düzen sağladığı için Osmanlı Devletinin 2. kurucusu sayılmaktadır. 8 yıl süren hükümdarlığından sonra yerine II. Murat geçti.



2- Musa Çelebi



1413 yılında Bizans İmparatorluğundan aldığı destekle Edirne'ye geldi. Mehmet Çelebi'in askerleri tarafından öldürüldü. Musa Çelebi'nin ölümü ile birlikte Fetret Devri sona erdi.



3- Süleyman Çelebi



1402 yılına kadar Saruhan Valiliği yaptı. 1402 yılında Edirne'ye gelen Süleyman Çelebi, adına hutbe okuttu ve hükümdarlığını ilan etti. Ancak bu dönemde Osmanlı Devletinde karmaşa hakim olduğu için, verdiği emirlerin çoğu uygulanmadı. 1411 yılında kardeşi Musa Çelebi ile yaptığı savaşı kaybetti. Edirne'den Bursa'ya gitmeye çalışırken halk tarafından öldürüldü.



4- İsa Çelebi



Süleyman Çelebi ile giriştiği taht savaşını kaybeden İsa Çelebi, Bursa'dan ayrılmak zorunda kaldı.1406 yılında, Eskişehir'de iken Mehmet Çelebinin askerleri tarafından yakalanıp öldürüldü.