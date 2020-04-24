Fevri Ne Demek? Tdk'ya Göre Fevrilik Kelimesinin Anlamı Nedir?

Fevri kelimesi Arapça kökenli olarak Türkçede yer alan sözcükler arasındadır. Türk Dil Kurumu bu kelimenin anlamını ‘birdenbire, düşünmeden yapan’ olarak tabir ediyor. Karar vermeden ve ihtimalleri düşünmeden söylenen sözler ya da fiziksel uygulamalar olarak dile getirmek mümkün.



Fevri Ne Demek?



Türkçede farklı eş anlamlı sözcükleri olsa dahi, fevri kelimesi daha fazla ön plana çıkıyor. Hem yazılı hem de sözlü olarak amaca uygun değerlendirilen kelimelerden biridir. Bu kelimenin anlamı ‘düşünmeden yapılan, birdenbire’ biçiminde karşılık buluyor. Fevri kelimesini örneklendirmek gerekirse;



‘’Bir kere fevri, hemen parlar, kızınca gözü dünyayı görmez.’’ A. İlhan



Bu cümlede anlatılmak istenen öfke ile hareket ederek yanlış bir karar alabilecek kişi tabir edilmektedir.



TDK'ya Göre Fevrilik Kelimesinin Anlamı Nedir?



Fevrilik kelimesinin TDK'ya göre anlamı ‘fevri olma durumu’ olarak dile getirilmektedir. Yaşamı içerisinde hem konuşmasında hem de hareketlerinde fevri davranan kişiler için bu tabir kullanılmaktadır. Özellikle düşünmeden karar vererek yanlış seçimler yapan insanlar adına ‘fevri hareketler yapma’ ya da ‘fevri davranma’ gibi cümleler ile uyarı yapılır. Her iki kelimeyi de Türkiye içerisinde amaca uygun farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Güncel olarak hem fevri hem de fevrilik kelimesi yaygın söylenen kelimelerdir.