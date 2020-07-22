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    HaberlerEğitim Haberleri Fiilimsiler Nedir, Özellikleri Nelerdir? Örnekler İle Fiilimsiler Konu Anlatımı
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    22.07.2020 - 07:32 |

    Fiilimsiler Nedir, Özellikleri Nelerdir? Örnekler İle Fiilimsiler Konu Anlatımı

    Özellikle sınavlara hazırlanan öğrencilerin sıkıntı yaşadığı konulardan biri de fiilimsi konusudur. Fiilimsi konusu püf noktaları olan konulardandır. Bu sebeple fiilimsi konusu öğrenciler için sorunu konulardan biridir. Fiilimsi konusunda sıkıntı yaşayan ve fiilimsileri öğrenmek isteyen öğrenciler için fiilimsi konusunun püf noktalarına yer verdik.

    Fiilimsiler Nedir, Özellikleri Nelerdir? Örnekler İle Fiilimsiler Konu Anlatımı

    Fiilimsi; fiillere getirilen eklerle oluşturulan fiillerin isim sıfat veya zarf şekline dönüştüren sözcüklere denir. Fiilimsilere gelen bazı ekler sayesinde fiil köklü sözcükler isme dönüşmüş olur. Fiilimsiler fiilden Türeyen ancak fiilin özelliklerini göstermeyen sözcüklere denir. Fiilimsiler olumsuz yapılabilirken fiil çekimi gibi çekimlenmesi mümkün değildir.

     Fiilimsiler Nedir?

     Fiilimsi; fillere getirilen eklerle oluşturulan fiili isim, sıfat veya zarfa dönüştüren sözcüklere denir. Fiilimsiler tamamen fiil özelliklerini göstermez. Fiilimsiler olumsuz yapılabilir ancak fiil gibi çekimlenemez. Fiilimsiler fiillere getirilen ekler ile ortaya çıkarlar. Bu ekler sayesinde fiil; isim, sıfat ya da zarf görevinde cümlede kullanılır. Fiilimsiler fiilden isim yapma durumuna geçtikleri için türemiş sözcüklerdir. Üç çeşit fiilimsi vardır; isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil fiilimsilerdir. Her fiilimsi için farklı ekler mevcuttur. Fiilimsiler bu ekleri alarak farklı şekilde fiilimsilere dönüşür.

     Fiilimsi Özellikleri Nelerdir?

     - Fiilimsiler fiilden türetilir.

     - Olumsuzluk Eki alarak olumsuz yapılabilir.(-ma, -me)

     - Fiilimsilere fiil çekim ekleri, haber ve dilek kipleri getirilemez.

     - Fiilimsiler cümlede isim soylu sözcükler gibi görev yapar.

     - Fiilimsiler yarım yargı bildirir.

     - Fiilimsiler Yan cümlecikte yüklem görevi görür.

     - Geçişli olan fiilimsiler nesne alabilme özelliğine sahiptir. 

     Örnekler İle Fiilimsiler Konu Anlatımı

     3 çeşit fiilimsi vardır. Bunlar; isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil.

     İsim Fiil

     Fiile ‘-ma ,-iş, -mak’ ekleri getirilerek cümle içinde isim yapar. Böylece fiili isim haline dönüştüren ekler sayesinde fiil köklü kelime, cümlede isim olarak kullanılır.

     Örnek: Onunla tanışmayı ben de çok isterim.

     Cümlesinde yüklemden sonra olumsuz yapılabilen kelime tanışmak kelimesidir. Tanış fiili -ma eki alarak isim fiil yapılmıştır.

     Sıfat Fiil

     Fiillere ‘-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş’ ekleri getirilerek cümle içinde sıfat fiil yapar.

     Örnek: Dönülmez Akşamın Ufkundayız, Vakit çok geç.

     Cümlesinde yüklemden sonra olumsuz yapılabilen kelime dönülmez kelimesidir. Dönülmez kelimesi –mez eki alarak cümlede sıfat fiil olmuştur.

     Zarf Fiil 

     Fiillere ‘-ken, -alı, -madan, -İnce, -ip, -arak, -dıkça, -e…e, -r….maz, -casına, -meksizin, -dığında’ ekleri getirilerek zarf fiil yapılır.

     Örnek: Dereyi görmeden paçaları sıvama.

     Cümlesinde yüklemden sonra olumsuz yapılabilen kelime görmeden kelimesidir. Görmeden kelimesi -meden eki alarak zarffiil yapılmıştır.

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