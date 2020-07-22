Fiilimsiler Nedir, Özellikleri Nelerdir? Örnekler İle Fiilimsiler Konu Anlatımı

Fiilimsi; fiillere getirilen eklerle oluşturulan fiillerin isim sıfat veya zarf şekline dönüştüren sözcüklere denir. Fiilimsilere gelen bazı ekler sayesinde fiil köklü sözcükler isme dönüşmüş olur. Fiilimsiler fiilden Türeyen ancak fiilin özelliklerini göstermeyen sözcüklere denir. Fiilimsiler olumsuz yapılabilirken fiil çekimi gibi çekimlenmesi mümkün değildir.

Fiilimsiler Nedir?

Fiilimsi; fillere getirilen eklerle oluşturulan fiili isim, sıfat veya zarfa dönüştüren sözcüklere denir. Fiilimsiler tamamen fiil özelliklerini göstermez. Fiilimsiler olumsuz yapılabilir ancak fiil gibi çekimlenemez. Fiilimsiler fiillere getirilen ekler ile ortaya çıkarlar. Bu ekler sayesinde fiil; isim, sıfat ya da zarf görevinde cümlede kullanılır. Fiilimsiler fiilden isim yapma durumuna geçtikleri için türemiş sözcüklerdir. Üç çeşit fiilimsi vardır; isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil fiilimsilerdir. Her fiilimsi için farklı ekler mevcuttur. Fiilimsiler bu ekleri alarak farklı şekilde fiilimsilere dönüşür.

Fiilimsi Özellikleri Nelerdir?

- Fiilimsiler fiilden türetilir.

- Olumsuzluk Eki alarak olumsuz yapılabilir.(-ma, -me)

- Fiilimsilere fiil çekim ekleri, haber ve dilek kipleri getirilemez.

- Fiilimsiler cümlede isim soylu sözcükler gibi görev yapar.

- Fiilimsiler yarım yargı bildirir.

- Fiilimsiler Yan cümlecikte yüklem görevi görür.

- Geçişli olan fiilimsiler nesne alabilme özelliğine sahiptir.

Örnekler İle Fiilimsiler Konu Anlatımı

3 çeşit fiilimsi vardır. Bunlar; isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil.

İsim Fiil

Fiile ‘-ma ,-iş, -mak’ ekleri getirilerek cümle içinde isim yapar. Böylece fiili isim haline dönüştüren ekler sayesinde fiil köklü kelime, cümlede isim olarak kullanılır.

Örnek: Onunla tanışmayı ben de çok isterim.

Cümlesinde yüklemden sonra olumsuz yapılabilen kelime tanışmak kelimesidir. Tanış fiili -ma eki alarak isim fiil yapılmıştır.

Sıfat Fiil

Fiillere ‘-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş’ ekleri getirilerek cümle içinde sıfat fiil yapar.

Örnek: Dönülmez Akşamın Ufkundayız, Vakit çok geç.

Cümlesinde yüklemden sonra olumsuz yapılabilen kelime dönülmez kelimesidir. Dönülmez kelimesi –mez eki alarak cümlede sıfat fiil olmuştur.

Zarf Fiil

Fiillere ‘-ken, -alı, -madan, -İnce, -ip, -arak, -dıkça, -e…e, -r….maz, -casına, -meksizin, -dığında’ ekleri getirilerek zarf fiil yapılır.

Örnek: Dereyi görmeden paçaları sıvama.

Cümlesinde yüklemden sonra olumsuz yapılabilen kelime görmeden kelimesidir. Görmeden kelimesi -meden eki alarak zarffiil yapılmıştır.