Fosforilasyon Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Fosforilasyon Tüm Canlılarda Ortak Mıdır?

Fosforilasyon, fosfat ailesinden gelen bir terimi ifade etmekte olup, fosfat gurubunun organik moleküller ile birleşmelerinde oluşan bir çeşit tepkimedir. Foforilasyon terimi dört şekilde görülmektedir. ATP sentezi olarak da kısaltmaları vardır.

Fosforilasyon Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Bir çeşit ATP sentezi olarak da karşılaşılan bu terim, bir gurup fosfatın moleküler olarak birleşmeleri sonucu ortaya çıkan tepkimelere fosforilasyon denir. Foforilasyon çeşitleri şu şekildedir:

- Kemofosforilasyon; kemosentez durumunda ATP üretilmesinde karşılaşılan tepkimedir.

- Oksidatif; organik bileşkelerde bulunan enerjiler ile ve bu enerjilerinin yardımı ile ATP üretilir.

- Substrat; glikozla yapılan işlem sonucunda glikozun parçalanması ile ATP elde edilir.

- Fotofosforilasyon; fotosentez anında görülen tepkime sonucunda ortaya çıkan ATP'dir.

ATP olarak da geçen fosforilasyon "adenozin trifosfat" teriminin kısaltılmasıdır. Üretmek için hücrelere ihtiyaç vardır. Bir hücreden diğer bir hücereye geçtiği söylenemez. Yapısında farklı bağlar bulunmaktadır. Oluşumu esnasında H2O olarak bildiğimiz su elde edilebilir.

Fosforilasyon Tüm Canlılarda Ortak mıdır?

Tüm canlılarda ortak olarak fosforilasyon görülebilir. Burada bazı şartların oluşması beklenir. Çünkü her gurup fosforilasyon için aynı şartlar karşılanamamaktadır. Mesela bazı çeşitlerinin ortak tepkime olabilmesi için oksijen gerekebilir.

Biyoloji biliminin önemli kavramları arasında gösterilen ve sıkça karşımıza çıkan fosforilasyon ortak özellikleri bu şekilde sıralanabilir. Fosfat gurubuna organik molekül bağlanması ile ortaya çıkan bu durumda ATP sentezi oluşur. Yaşam için canlıların olmazsa olmaz kriterlerinden birisidir.