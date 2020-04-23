Gitgide Nasıl Yazılır? TDK Sözlükte Gitgite Mi Yoksa Git Gide Olarak Mı Yazıyor? Gitgide Doğru Yazılışı

Türkçede birleşik kelime yazım kuralları konusunda oldukça hassasiyet gösterilmektedir. Çünkü bir yazıda anlatılmak istenen, ancak doğru yazım kurallarıyla mümkün olmaktadır.

Gitgide TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

Gitgide sözcüğünün yazım kurallarına uygun kullanımı TDK kılavuzunda detaylı bir şekilde yer almaktadır. Bu kapsamda gitgide birleşik halde yazılan bir kelimedir. Bu kapsamda kelime için kullanılan git gide yazımı, yanlış olarak kabul edilmektedir.

Gitgide Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

- Sınav dönemi gitgide yaklaşıyor.

- Takip mesafesini gitgide aşmaya başladı.

- Karantina uzadıkça evdeki stok da gitgide azalmaya başlıyor.

Gitgide Nedir?

Gitgide, TDK sözlüğünde tanımlaması bulunan ve cümle içerisinde zarf görevinde kullanılan bir sözcüktür. Genel Türkçe sözlüğündeki tanımlamaya göre gitgide için “giderek ve gittikçe” açıklamasına yer verilmektedir.