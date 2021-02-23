Grafit Nedir? Grafit Minerali Ne Yapımında Kullanılır?

Grafit, işlenerek kullanılan ve doğada kendiliğinden oluşan minerallerden sadece bir tanesidir. Bu madde genellikle teknik alanlarda kendine kullanım yeri bulur ve bu alana hizmet eder. Eğer makine ile uğraşıyorsanız hayatınızda mutlaka grafit ile karşılaşırsınız.



Grafit Nedir?



Grafit, katı madde kategorisi içerisinde yer alan siyah renkli bir maddedir. Ancak yine de yapısında bulunan karbon sayesinde taş kadar sert değildir. Kristalimsi bir yapısı vardır. Bu yüzden elmas gibi bir yüzeye sahiptir. Grafitin oluşumu ise karbonun allotroplarının halkalar oluşturması ile tamamlanır. Karbon atomları üst üste ve yatay olarak dizilirler. Bu levhalar bir süre sonra birbirine bağlanırlar. Böylelikle grafit oluşur. Grafit oldukça koyu renkli aynı zamanda da oldukça parlak bir maddedir.



Grafit Minerali Ne Yapımında Kullanılır?



Grafit maddesi, siyah olması nedeniyle kağıt üzerinde silinebilir izler bırakır. Bu yüzden de kurşun kalemi yapımında kullanılan ana maddedir. Bu maddenin bir başka özelliği de yağlı ve kaygan bir yapıya sahip olmasıdır. Bu yüzden grafit işlenerek yağ haline getirilir. Bu yağ ise makine parçalarının sürtünmeden dolayı birbirini aşındırmaması için kullanılır. Sanayi sektöründe grafit sıkça kullanılan bir mineraldir. Ayrıca yüksek ısıya dayanma özelliği vardır. İyi bir iletkendir.



İletkenlik özelliği ile de makine içerisinde parça olarak da kullanılır. Son zamanlarda ise uzayla ilgili araştırmalarda da yer alır. Uzaya gönderilen kapsüllerin ısı katmanını oluşturur.